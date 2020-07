Een Japanse vrouw die met keelklachten naar het St. Luke's ziekenhuis in Tokio kwam, bleek een bijna 4 centimeter lange worm in haar amandelen te hebben. Volgens dokters komen dergelijke opmerkelijke vondsten steeds vaker voor, ook in Nederland, door de toenemende populariteit van sushi en sashimi.

Ook de 25-jarige vrouw erkende dat zij vijf dagen eerder sashimi had gegeten. Haar klachten verdwenen snel na de verwijdering van de worm.

Het diertje was ongeveer een millimeter breed en 38 millimeter lang, en leefde nog toen de artsen het verwijderden. Vermoedelijk is de worm als larve per ongeluk opgegeten door de vrouw en heeft het dier daarna de maag geïnfecteerd.

Volgens de Britse krant The Guardian gaat het om een rondworm, die vaker klachten veroorzaakt bij mensen na het eten van rauwe vis of vlees.

De dokters schrijven in hun beschrijving van de casus dat tot dusver zeker zevenhonderd soortgelijke gevallen zijn waargenomen, onder meer in Nederland.