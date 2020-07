Het Ouwehands Dierenpark in Rhenen laat het publiek beslissen over de naam van de in mei geboren reuzenpanda, meldt de dierentuin dinsdag. Er zijn vijf Chinese namen bedacht waarop gestemd kan worden, waaronder Fan Xing, de naam die in China voor de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh wordt gebruikt.

De overige namen zijn Xing He, He Shun, Dan Qing en He Kang.

Volgens Ouwehands Dierenpark zijn de namen genderneutraal. Het is immers nog niet duidelijk of de panda een jongen of meisje is, maar volgens Chinese tradities moet binnen honderd dagen een naam gekozen worden voor het jong. Die deadline is in de tweede week van augustus.

Alle namen hebben in zekere zin een link met Nederland. Omdat het jong werd geboren na de paring van Wu Wen en Xing Ya, reuzenpanda's die Nederland leent van China, blijft de pasgeboren panda maximaal vier jaar in Nederland, waarna het dier naar China moet verhuizen. Wu Wen en Xing Ya mogen tot 2032 in Nederland blijven.

Wat betekenen de namen? Xing He: Xing betekent ster, en verwijst naar de vader van het jong, Xing Ya. 'He' betekent Nederland in het Chinees.

He Shun: Staat voor vriendelijkheid en betekent Nederland in het Chinees. Verwijst naar de geboorte in Nederland.

Dan Qing: Staat voor loyaliteit en symboliseert Delfts blauw. Verwijst tevens naar beroemde Nederlandse schilderijen.

He Kang: Betekent gezond en vrolijk en verwijst naar Nederland en de samenwerking met China.

Fan Xing: Fan verwijst naar Vincent van Gogh, terwijl de gehele naam verwijst naar zijn werk De Sterrennacht. Xing hint naar de vader van het jong.

In oktober mogelijk eerste glimp van het jong

Wu Wen en haar jong verblijven op dit moment nog in het kraamhol, waar de reuzenpanda leren lopen. Het jong groeit snel en heeft volgens de dierenverzorgers "een opvallende lange staart". Momenteel zouden op de schouders en voorpoten van de pasgeboren reuzenpanda de eerste kleuringen zichtbaar worden.

Ouwehands Dierenpark verwacht dat bezoekers van de dierentuin het jong vanaf oktober kunnen zien.