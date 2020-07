Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Meer grijze zeehonden geteld in Waddenzee

In de maand april zijn in de Nederlandse Waddenzee 5.687 grijze zeehonden geteld. Dat is 20 procent meer dan een jaar eerder.

In de gehele Waddenzee, die ook deels in Duitsland en Denemarken ligt, werden ook meer grijze zeehonden geteld dan vorig jaar. Het gaat om 7.649 zeehonden, een stijging van 17 procent.

Hulplijn 113 is bereikbaar

Het telefoonnummer 113 is sinds dinsdag beschikbaar voor iedereen die wil praten over zelfmoordgedachten. Tot nu toe moesten mensen met zulke gedachten nog het langere nummer 0900-0113 bellen. Het nieuwe telefoonnummer moet voorkomen dat mensen per ongeluk 113 bellen en niemand aan de lijn krijgen.

Directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen

Reizigers die vanuit Amsterdam of Rotterdam met de Eurostar naar Londen reizen, hoeven vanaf het najaar niet langer de trein in Brussel te verlaten voor een paspoortcontrole.

De test met de rechtstreekse verbinding zou eigenlijk in april starten, maar ging niet door vanwege de coronamaatregelen. Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk hebben nieuwe afspraken gemaakt over de test. Het scheelt de reizigers ongeveer een uur aan reistijd.

Meeste sectoren vertrouwen weer in voortbestaan

Het aantal bedrijven dat denkt minstens nog een jaar te bestaan is in juni toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name in de zakelijke dienstverlening is het vertrouwen in het voortbestaan van het eigen bedrijf tussen mei en juni toegenomen.

De horeca is nog pessimistisch. Een kwart van de ondernemers in die sector denkt het nog een jaar te kunnen overleven.

Domtoren rolstoelvriendelijk

Dankzij een bezoekerslift is de top van de Utrechtse Domtoren sinds vrijdag ook bereikbaar voor personen die niet via de trap omhoog kunnen. Rolstoelgebruikers en andere personen die slecht ter been zijn kunnen op deze manier toch uitkijken over Utrecht.

De lift zou eigenlijk al begin april in gebruik worden genomen, maar dat ging vanwege de coronamaatregelen niet door.

Nederlanders krijgen minipacemaker

Een nieuw type draadloze minipacemaker is deze week in Nederland met succes bij de eerste hartpatiënten geïmplanteerd. De pacemaker kan patiënten die met hartritmestoornissen kampen in beide hartkamers helpen. De behandeloptie, waarvan de operatie minder ingrijpend is dan bij normale pacemakers, komt volgens ontwikkelaar Medtronic beschikbaar voor meer hartpatiënten die een kwetsbare gezondheid hebben en voor wie een operatie riskant is.