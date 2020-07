Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijkmakende nieuws.

Klanten kunnen horecavouchers inleveren

Klanten hebben voor 3,7 miljoen euro 'hulpvouchers' gekocht om horecabedrijven door de coronacrisis te helpen. Nu de horeca weer open en in rustiger vaarwater is, kunnen ze deze waardebonnen inleveren, meldt horecavereniging KHN vrijdag. In totaal hebben klanten tijdens de elf weken durende actie Help de Horeca 80.000 bonnen gekocht. Aan de actie deden zo'n achtduizend horecazaken mee. De gemiddelde opbrengst per zaak is ongeveer 460 euro.

Domtoren dankzij lift rolstoelvriendelijk

Dankzij een bezoekerslift is de top van de Utrechtse Domtoren vanaf vrijdag ook bereikbaar voor personen die niet via de trap omhoog kunnen. Rolstoelgebruikers en personen met een rollator kunnen op deze manier toch genieten van het uitzicht. De lift zou eigenlijk al begin april in gebruik worden genomen, maar dat ging vanwege de coronamaatregelen niet door.

Grootste meedraaiende zonne-eiland van Europa geopend in Kralingen

Het grootste drijvende zonne-eiland van Europa dat meedraait met de zon is vrijdag geopend in de Rotterdamse wijk Kralingen. Het park moet een stap zijn naar het energieneutraal maken van het drinkwaterproces, zo meldt Evides Waterbedrijf. Het drijvende park meet 1 hectare en is gelegen op het waterbekken van Evides.

Eerste Nederlanders krijgen nieuw minipacemaker

Een nieuwe type draadloze minipacemaker is deze week in Nederland met succes bij de eerste hartpatiënten geïmplanteerd. Deze pacemaker kan patiënten met hartritmestoornissen kampen in beide hartkamers helpen. De behandeloptie, waarvan de operatie minder ingrijpend is dan bij normale pacemakers, komt hierdoor volgens ontwikkelaar Medtronic beschikbaar voor meer hartpatiënten die een kwetsbare gezondheid hebben en voor wie een operatie riskant is.

Notre-Dame krijgt bij herstel toch zelfde ontwerp als voor verwoestende brand

De Notre-Dame in Parijs krijgt toch hetzelfde ontwerp als voor de verwoestende brand van vorig jaar. Een nationale commissie voor erfgoed en architectuur keurde donderdagavond de plannen voor het herstel naar de "laatste complete en bekende staat, inclusief de torenspits" goed. De recentste torenspits kwam uit de negentiende eeuw.