Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijkmakende nieuws.

Leeuwenstaartmakaak geboren in Apenheul

Een leeuwenstaartmakaak in Apenheul is afgelopen weekend bevallen van een jong. Met beide dieren gaat het goed, aldus het park. De leeuwenstaartmakaak is een bedreigde diersoort die voorkomt in het zuidwesten van India, waar het leefgebied steeds kleiner wordt. Apenheul is aangesloten bij een Europees fokprogramma.

Erasmus Universiteit Rotterdam op Minecraft

De campus van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is voortaan ook te bezoeken via Minecraft. Met behulp van een groep enthousiaste studenten kunnen zowel studenten als docenten elkaar voortaan in het spel ontmoeten. De virtuele campus wordt zelfs gebruikt voor rondleidingen voor aankomende studenten.

"Wat zo uniek is en het gevoel versterkt er 'echt' te zijn, is dat de campus op een schaal van 1:1 is nagemaakt", zegt een van de betrokkenen van het project. "Dus lopen van het ene uiteinde van de campus naar het andere met je avatar in Minecraft duurt precies even lang als dat het zou duren in het echte leven."

Nederland zamelt ruim 1 miljoen euro in voor Suriname

De benefietshow Nederland voor Suriname van woensdagavond heeft al bijna 1,2 miljoen euro opgeleverd voor de coronahulp in Suriname. Dit geld wordt gebruikt voor de aanschaf van onder meer medische apparatuur en beschermingsmiddelen. De initiatiefnemers Jörgen Raymann en Mildred Roethof hopen dat ze kunnen bijdragen aan het voorkomen van een humanitaire ramp.

Amerikaanse agent redt hond uit brandend huis

Een agent in de Amerikaanse plaats Caledonia heeft deze week een hond uit een brandend huis gered. De bewoners van het huis waren op dat moment niet thuis, maar een buurman alarmeerde de hulpdiensten. De agent ter plaatse legde met zijn bodycam vast hoe hij de hond uit het huis wist te halen.

Sciencefictionboek Ready Player One krijgt vervolg

Ready Player One krijgt in november een vervolg. Het sciencefictionboek, dat meer dan honderd weken in de bestsellerlijst van The New York Times stond, ging over een toekomst waarin een groot deel van de wereldbevolking arm is en deels in een virtualrealityspel leeft. Waar het vervolg precies over gaat, is nog niet duidelijk.