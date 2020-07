Een Samoaanse man die in 2015 de cel had mogen verlaten, is pas vorige week vrijgelaten nadat een rechter een procesfout vond. De man kreeg in 2008 twee gevangenisstraffen opgelegd die hij gelijktijdig mocht uitzitten, maar in plaats daarvan zat hij ze één voor één uit, schrijft The Guardian woensdag.

De 45-jarige Sio Agafili werd in november 2008 tot zeven jaar cel veroordeeld voor een inbraak. Een maand later kwam daar vijf jaar cel bovenop voor andere diefstallen.

Volgens het Samoaanse juridische systeem had de man de straffen gelijktijdig uit mogen zitten, maar nadat zijn eerste straf in december 2015 eindigde, bleef hij vastzitten.

Tot vorige week, toen een rechter de procesfout vond tijdens een nieuw strafrechtelijk onderzoek tegen de man. Agafili moest voorkomen voor een mishandeling: hij zou zich hebben misdragen tijdens een grote ontsnappingspoging in de gevangenis waar hij zat.

Man verloor zelf tijdsbesef en wist niet van te lange celstraf af

De vader van drie kinderen had zelf geen idee dat hij al veel te lang achter de tralies verbleef. "Niemand vertelde mij wanneer mijn straf eindigde. Ik verloor zelf het besef van hoeveel dagen ik hier al zat", aldus Agafili.

Nadat de fout was erkend, werd de Samoaan meteen vrijgelaten op borgtocht. Agafili beraadt zich momenteel met een advocaat op juridische stappen om gecompenseerd te worden voor de vier jaar en acht maanden die hij te lang in de cel is verbleven.