Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijkmakende nieuws.

Hulplijn 113 nu ook bereikbaar

Het telefoonnummer 113 is vanaf deze week bereikbaar voor mensen die willen praten over zelfmoordgedachten. Tot nu toe moesten mensen in psychische nood nog het langere nummer 0900-0113 bellen. Het nieuwe telefoonnummer moet voorkomen dat mensen per ongeluk 113 bellen en niemand aan de lijn krijgen.

Heldere komeet zichtbaar boven Nederland

Goed nieuws voor liefhebbers van sterrenkunde: een heldere komeet is de komende avonden en nachten met het blote oog te zien boven Nederland. Het hemellichaam genaamd Neowise is de komende dagen 's nachts en vanaf vrijdag 's avonds waar te nemen. Het object, dat eind maart werd ontdekt, was eerder alleen met een goede telescoop te zien.

Nieuwe behandeling voor preventie hiv lijkt veelbelovend

Wetenschappers hebben dinsdag op de internationale aidsconferentie veelbelovende resultaten aangekondigd in het onderzoek naar een middel om hiv te voorkomen. Een langwerkende injectie met het middel cabotegravir lijkt beter te werken dan de PrEP-pil, die dagelijks geslikt moet worden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een lopend onderzoek op 4.570 mannen en transgender vrouwen uit Argentinië, Brazilië, Peru, Vietnam, Thailand, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen

Reizigers die vanuit Amsterdam of Rotterdam met de Eurostar naar Londen reizen, hoeven vanaf dit najaar niet langer de trein in Brussel te verlaten voor een paspoortcontrole. De test met de rechtstreekse verbinding zou eigenlijk in april starten, maar ging niet door vanwege de coronapandemie. Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk hebben nu nieuwe afspraken gemaakt over de test. Dit scheelt de reizigers een uur aan reistijd.

Nieuwbouwwoningen Amsterdam moeten door kopers bewoond worden

Kopers van een Amsterdamse nieuwbouwwoning zijn vanaf dinsdag verplicht zelf in het huis te wonen. Met de zogenoemde zelfwoonplicht wil de gemeente beleggers, die woningen opkopen om ze vervolgens door te verhuren, buitenspel zetten. De zelfbewoningsclausule geldt ook voor kantoorpanden die worden omgebouwd tot woningen.