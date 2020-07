Deelnemers aan Scrabble-toernooien in de Verenigde Staten moeten het spel in de toekomst mogelijk spelen zonder woorden als 'nigger', 'bumboy' en andere racistische, homofobe of seksistische termen. Duizenden professionele spelers lijken echter ernstig verdeeld over of het verbod er moet komen.

Hoewel er begrip is voor de Black Lives Matter-protesten en de rechten van de lhbti-gemeenschap, is er ook veel weerstand tegen een mogelijk verbod, blijkt uit een peiling onder duizend van de vijftienduizend Amerikaanse spelers.

"In ons spel gaat het gewoon om woorden spelen: het neerleggen op een bord wil niet zeggen dat een speler een racist is", pleit de Nigeriaanse toptienspeler Wellington Jighere in gesprek met persbureau Reuters.

De Noord-Amerikaanse Organisatie van Scrabble-spelers (NASPA) komt deze week met een nieuwe lijst met speelbare woorden, aldus directeur John Chew. De Canadees erkent dat meerdere professionele Scrabble-spelers zijn gestopt met het spel, omdat zij het neerleggen van de homofobe, racistische en seksistische termen als beledigend ervaren.

Ook wereldwijde Scrabble-organisaties heroverwegen woordenlijst

Het is niet duidelijk of een eventuele nieuwe lijst alleen de toernooien treft die gespeeld worden in Noord-Amerika. De app Scrabble is wereldwijd meer dan tien miljoen keer gedownload, aldus Reuters.

De Wereldwijde organisatie voor Engels spelende Scrabblespelers (WESPA), die internationale toernooien organiseert, buigt zich ook nog over een verbod op beledigende woorden.

Voorzitter Chris Lipe zegt in een korte reactie dat in een optimaal scenario zo weinig mogelijk spelers in aanraking komen met de woorden. Het aanpassen van de woordenlijst, zou volgens hem echter geen invloed hebben op de échte racistische problemen waartegen wereldwijd geprotesteerd wordt.