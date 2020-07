Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijkmakende nieuws.

In april meer grijze zeehonden geteld in Waddenzee

In de maand april zijn in de Nederlandse Waddenzee 5.687 grijze zeehonden geteld. Dat zijn er 20 procent meer dan een jaar eerder.

In de gehele internationale Waddenzee, die ook deels in Duitsland en Denemarken ligt, werden ook meer grijze zeehonden geteld dan vorig jaar: 7.649, een stijging van 17 procent.

Vitesse vindt nieuwe hoofdsponsor

Vitesse heeft vrijdag ondanks "financieel moeilijke tijden" in Waterontharder.com een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Het bedrijf dat onder meer is gespecialiseerd in het ontkalken van water tekent een contract voor twee seizoenen.

Huidige hoofdsponsoren Koninklijke Burgers' Zoo en Nederlands Openluchtmuseum blijven in een andere rol verbonden aan de club.

Britse overheid steekt 1,7 miljard euro in culturele sector

De Britse overheid heeft zondag een steunpakket aangekondigd van 1,57 miljard Britse pond (ruim 1,7 miljard euro) voor de culturele sector in het land. Het pakket bevat onder meer bijna 1 miljard euro aan fondsen voor culturele instellingen in Engeland die zijn getroffen door de coronacrisis.

Naast de fondsen steekt de Britse overheid ruim 100 miljoen euro in Engels cultureel erfgoed.

'Gezonken' woonplek van prehistorische Aboriginals ontdekt

Australische archeologen hebben voor het eerst onder water sporen van een woonplaats van prehistorische Aboriginals ontdekt. Onder water werden honderden stenen gereedschappen gevonden.

De duizenden jaren oude spullen werden ontdekt op twee locaties langs de West-Australische kust, bij de Dampier-archipel. Toen de spullen er werden achtergelaten door de bewoners, lagen deze plekken nog niet onder water.

Studenten organiseren efficiëntierace met waterstof

Studenten van de TU Delft en Hogeschool Arnhem en Nijmegen hebben een eigen waterstofefficiëntierace georganiseerd. De Shell Eco-marathon, waar het team aan mee zou doen, werd vier maanden geleden afgelast wegens het coronavirus.

DI-RECT krijgt eerste gouden plaat in zeven jaar

DI-RECT heeft zaterdagavond voor het eerst in zeven jaar een gouden plaat in de wacht gesleept. Tijdens hun optreden op De Pier in Scheveningen werd de band verrast met de gouden plaat voor de single Soldier On, die twee maanden lang boven aan de Airplay Charts stond.

Elton John krijgt herdenkingsmunt ter ere van oeuvre

Elton John krijgt een speciale herdenkingsmunt in Groot-Brittannië ter ere van zijn oeuvre, maakt The Royal Mint maandag bekend. Alleen de band Queen kreeg eerder al een eigen munt in het koninkrijk.

Op het geldstuk, dat vanaf maandag in verschillende uitvoeringen wordt uitgegeven, staat de 73-jarige zanger afgebeeld met zijn karakteristieke bril, een hoed en een vlinderdas.