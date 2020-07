Een 32-jarige man uit Rotterdam wordt ervan verdacht zo'n 100.000 euro aan etenswaren en sterke drank achterover te hebben gedrukt. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vrijdag zestien maanden celstraf tegen de verdachte.

De man deed zich voor als manager van een oliemaatschappij. In werkelijkheid was hij werkzaam voor het callcenter van het bedrijf. Hij wist een cateraar te overtuigen om grote hoeveelheden sterke drank en maaltijden op rekening te leveren. Vervolgens verkocht hij de drank en etenswaren door aan vrienden en collega's. In andere gevallen gaf hij het weg.

Daarnaast vervalste hij een huurovereenkomst waarmee hij bij de cateraar een borgsom probeerde los te krijgen voor de opening van een restaurant in het pand van de oliemaatschappij. De cateraar deed aangifte bij de politie toen de betaling van de rekeningen aan het bedrijf uitbleven.

De man heeft bekend. Hij verklaarde tegenover het OM dat hij door schulden aan de grond zat en geen andere mogelijkheid zag om aan geld te komen.

Eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten

Volgens de officier van justitie heeft hij echter misbruik gemaakt van het vertrouwen van de cateraar. "Die heeft hij met mooie praatjes en loze beloften om de tuin weten te leiden en keer op keer bedrogen", zegt het OM. In het verleden is de verdachte daarnaast meerdere malen veroordeeld geweest voor soortgelijke feiten.

Naast de geëiste celstraf eist het OM ook dat de man het achterovergedrukte geld terugbetaald aan de cateraar. De uitspraak volgt over twee weken.