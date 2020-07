Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Eerste kermissen van het seizoen beginnen

In Zevenaar in Gelderland en het Brabantse Moergestel beginnen vrijdag de eerste kermissen van het seizoen, meldt Omroep Gelderland. Vanwege de coronamaatregelen waren de kermissen in eerste instantie afgelast, maar sinds 1 juli mag de kermis toch open.

Wel zijn door de gemeenten regels opgesteld, zodat de maatregelen nageleefd kunnen worden. Zo lopen er beveiligers rond, zijn er toegangshekken geplaatst en moeten bezoekers looproutes volgen.

Engeland gaat quarantainemaatregelen voor toeristen versoepelen

Engeland publiceert later vandaag een lijst met vijftig landen waarvan inwoners bij aankomst in het land niet meer in quarantaine moeten, vertelt minister van Transport Grant Shapps vrijdag. De bewindsman zegt in gesprek met Sky News dat de lijst nog uitgebreid kan worden tot zestig landen.

Momenteel moeten toeristen bij aankomst nog twee weken in quarantaine. Engelse toeristen worden op dit moment nog door veel Europese landen geweerd, vanwege de relatief onzekere situatie rond de coronacrisis in het land.

Gepland banenverlies bij Tata Steel IJmuiden van de baan

Het eerder aangekondigde banenverlies van duizend fte (werkuren omgerekend naar voltijdbanen) bij Tata Steel IJmuiden is volgens vakbond FNV van de baan. De bond voerde wekenlang actie bij het voormalige Hoogovens. Tata Steel Nederland bevestigt een akkoord te hebben gesloten met de FNV.

"Het eerder vastgestelde doel om het aantal arbeidsplaatsen met duizend te verminderen in het reorganisatieplan is nu van tafel", zegt een woordvoerder van FNV Metaal. "Mocht in de toekomst blijken dat er toch een reductie nodig is, dan moet Tata met een nieuw, goed onderbouwd plan komen dat dan besproken moet worden met de ondernemingsraad."

Volgens de FNV zijn er ook afspraken gemaakt over investeringen en de aanpak van de milieuproblemen. "Na 25 dagen staken luistert de directie van Tata Steel eindelijk naar de wensen van de medewerkers. Er ligt een stevig akkoord, dat we nu zo snel mogelijk aan onze leden voorleggen."

Miljoenenschikking voor duizenden voormalige postbezorgers van Sandd

Zo'n 8.500 voormalige postbezorgers van Sandd krijgen gemiddeld 600 euro omdat ze in het verleden minder loon uitbetaald kregen dan waar ze recht op hadden. Het gaat om de bezorgers die in dienst waren op het moment dat Sandd door PostNL werd overgenomen, op 22 oktober 2019.

FNV-bestuurder Etienne Haneveld is blij dat de medewerkers na jarenlang "getouwtrek" eindelijk krijgen waar ze recht op hebben. In totaal gaat het om zo'n 5 tot 6 miljoen euro, dat wordt verdeeld onder de voormalige Sandd-bezorgers. "Afhankelijk van hoeveel uur de bezorgers werkten." Ook PostNL zegt blij te zijn dat dit dossier gesloten kan worden.