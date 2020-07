Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Aantal faillissementen per week op laagste niveau dit jaar

Het aantal faillissementen van Nederlandse bedrijven is in de laatste week van juni scherp teruggelopen. 31 bedrijven en instellingen gingen op de fles en dat was het laagste aantal in een volledige week dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De week ervoor vielen 54 bedrijven om.

Prestigieuze universiteit MIT trekt racistische en vrouwonvriendelijke dataset in

Het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een prestigieuze Amerikaanse technische universiteit, heeft een dataset van bijna 80 miljoen afbeeldingen ingetrokken, waardoor deze niet langer beschikbaar is. De Tiny Images-database bevatte racistische en vrouwonvriendelijke omschrijvingen van personen.

Montenegro legaliseert partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht

Het parlement van Montenegro heeft woensdag voor de legalisatie van het geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht gestemd. Montenegro is het eerste Europese land buiten West-Europa en de Europese Unie waar homostellen en lesbische stellen op papier een koppel mogen vormen.

Met de nieuwe wet krijgen homostellen en lesbische stellen bij een geregistreerd partnerschap dezelfde rechten als heteroseksuele koppels, met uitzondering van de mogelijkheid om een kind te adopteren. De wet treedt binnen een jaar in werking.

Gemeenteraad Groningen akkoord met groot terras op Vismarkt

De gemeenteraad van Groningen is donderdagochtend akkoord gegaan met een groot terras op de Vismarkt. Het terras is vanaf donderdag geopend.

Het grote terras is er gekomen op verzoek van de horecaondernemers. De bedrijven stelden dat ze nauwelijks ruimte over hadden op hun terrassen, nu ze zich aan de 1,5 meter afstand moeten houden.