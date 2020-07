De Chinees-Indische restaurantcultuur, de Brabantse orgelcultuur en het kampioenschap skûtsjesilen zijn alle drie toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. In totaal zijn er zeven nieuwe typisch Hollandse fenomenen aan de lijst toegevoegd.

Ook het carnaval in Twente, Holi, de riviervisserij en de traditionele bevloeiing van grasland staan vanaf nu op de lijst, maakte het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed woensdag bekend.

De lijst bevat meer dan 160 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken.

Gemeenschappen die trots zijn op hun tradities, kunnen deze zelf voordragen voor bijschrijving op de lijst. Zij moeten dan aantonen dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en dat ze werken aan de zichtbaarheid ervan.

Andere kenmerkende Hollandse zaken die op de lijst staan, zijn Pride Amsterdam, Koningsdag, poffertjes bakken en snert koken. De lijst bestaat vanaf 2012.

Chinese gemeenschap wil racistische stereotypen tegengaan

De Chinees-Indische restaurantcultuur is op de lijst gezet na een voordracht van de stichting Meer Dan Babi Pangang. Het platform is opgericht door een groep Nederlanders met Aziatische wortels die zich willen verweren tegen racistische stereotypen en die proberen rolmodellen met Aziatische wortels in de schijnwerpers te zetten.

Het kampioenschap skûtsjesilen was voorgedragen omdat het evenement 75 jaar bestaat. In het tweede weekend van september wordt een minikampioenschap georganiseerd om dit te vieren.