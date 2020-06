Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Nationaal Fonds Kinderhulp deelt eerste zomerpretpakketten uit

Kinderhulp trapte dinsdag af met de bezorging van zomerpretpakketten aan gezinnen met een krappe beurs. Uit onderzoek van de stichting blijkt dat ruim 50 procent van deze gezinnen opziet tegen de zomervakantie omdat ze geen budget hebben om leuke dingen te ondernemen.

In totaal worden er de komende tijd vijfduizend pakketten uitgedeeld, met daarin een voetbal, leesboek, waterpistool, bioscoopbon en meer.

Loket tegemoetkoming voor mkb-ondernemers geopend

Mkb-ondernemers kunnen vanaf dinsdag de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. De regeling maakt deel uit van het tweede noodsteunpakket.

Het online loket voor aanvragen opent om 9.00 uur en sluit op 30 oktober van dit jaar. De regeling is beschikbaar voor bedrijven die van juni tot en met september minstens 30 procent omzetverlies lijden door de coronacrisis.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de hoogte van de omzet. Het bedrag kan oplopen van 1.000 tot 50.000 euro voor de gehele periode.

Beelden tonen verbeterde luchtkwaliteit in Bangkok na lockdown

De skyline van Bangkok was begin dit jaar vertroebeld door een grote hoeveelheid smog. Op beelden is te zien dat de luchtkwaliteit boven de stad een stuk is verbeterd sinds de lockdown.

Detailhandel boekt in mei grootste omzetgroei in veertien jaar

In mei heeft de detailhandel in Nederland 8,2 procent meer omzet gedraaid ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee werd de grootste groei sinds 2006 genoteerd. Vooral doe-het-zelfwinkels draaiden meer omzet, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook meubelzaken, elektronicawinkels en zaken die recreatieartikelen verkopen zagen de omzet toenemen. Keukenhandels en vloerspecialisten deden eveneens goede zaken in de afgelopen maand.

Burgemeester Jan van Zanen schrijft afscheidsbrief aan Utrechters

Jan van Zanen, die zich nog één dag burgemeester van Utrecht mag noemen, heeft een afscheidsbrief aan alle Utrechters geschreven. Daarin haalt hij herinneringen op aan bijvoorbeeld de start van de Tour de France en de Canal Pride. Op woensdag vertrekt hij naar Den Haag.

De tramaanslag en de dood van Dick Bruna waren naar eigen zeggen verdrietige momenten in zijn loopbaan. Van Zanen zegt het altijd een voorrecht, genoegen en eer te hebben gevonden om burgemeester van Utrecht te zijn.

Breda stelt 100.000 euro extra beschikbaar voor vergroening daken en tuinen

De gemeente Breda stelt opnieuw 100.000 euro subsidie beschikbaar voor het vergroenen van daken, tuinen, gevels en regenwatervoorzieningen zoals regentonnen. In het afgelopen half jaar, nadat de eerste subsidie in het leven werd geroepen, kwamen er al ruim tweehonderd aanvragen binnen, waardoor het subsidieplafond is bereikt.