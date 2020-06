Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

11 procent meer aanmeldingen voor pabo

In aanloop naar het nieuwe studiejaar hebben meer personen zich aangemeld voor de pabo dan in voorgaande jaren. Het gaat met 9.561 aanmeldingen om een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. Later dit jaar wordt duidelijk hoeveel van deze personen daadwerkelijk de opleiding gaan volgen.

Nederlandse voertuigen rijden steeds meer op afval

Er wordt steeds meer hernieuwbare energie geleverd aan de Nederlandse vervoerssector. Het gaat om een stijging van 40 procent in 2019 ten opzichte van 2018. De afvalstof waarvan de meeste biobrandstof wordt gemaakt, is gebruikt frituurvet.

Thaise schoonheidswedstrijd voor dove lhbti'ers gaat internationaal

Een Thaise schoonheidswedstrijd voor dove lhbti'ers verwelkomt voortaan ook deelnemers uit andere Zuidoost-Aziatische landen. Hiermee wil de organisatie regionaal meer bewustzijn creëren voor de discriminatie waar de deelnemers mee te maken krijgen. Het evenement werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd.

Maximumaantal deelnemers Teams-meetings verhoogd

Goed nieuws voor bedrijven die Teams gebruiken voor digitale vergaderingen én graag met veel personen tegelijkertijd vergaderen. Microsoft heeft het maximumaantal deelnemers verhoogd van 250 naar 300. Door de update kunnen dus vijftig personen extra een meeting bijwonen.

Mediamakers en journalisten kondigen Meldpunt Racisme en Discriminatie aan

Honderden mediamakers en journalisten gaan een Media Meldpunt Racisme en Discriminatie oprichten. Ze willen meldingen van racisme en discriminatie in journalistieke mediabedrijven of -producties actief gaan registreren en actie ondernemen tegen bedrijven uit de sector die zich bewust of onbewust schuldig aan racisme en discriminatie maken.