Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Europese medicijnautoriteiten keuren eerste coronamedicijn goed

De Europese medicijnautoriteiten hebben virusremmer remdesivir onder voorwaarden als eerste medicijn tegen COVID-19 goedgekeurd, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De Europese Commissie moet het advies wel overnemen voordat het medicijn in de Europese Unie gebruikt kan worden.

Remdesivir kan bij overname van het advies voorgeschreven worden aan coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben. Er geldt in Nederland al een tijdelijke ontheffing voor het gebruik van remdesivir.

Britse vrouw met twee baarmoeders verwacht tweeling

Een Britse vrouw die voor een reguliere zwangerschapscheck naar de dokter ging, kwam er in één gesprek achter dat zij niet alleen twee baarmoeders heeft, maar dat ze ook een tweeling verwacht. De baby's groeien op in een 'eigen' baarmoeder. Het betreft een kans van 1 op 50 miljoen.

De 28-jarige Kelly Fairhurst heeft de afwijking uterus didelphys, een geboren aandoening waardoor vrouwen onder meer twee baarmoeders kunnen hebben. Het nieuws van de tweeling werd haar gebracht in haar twaalfde week van haar zwangerschap, wanneer de baby's volop beginnen te groeien.

Geen melding over overleden coronapatiënt

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam maandag met positief nieuws: In het etmaal ervoor was er geen melding over een overleden coronapatiënt ontvangen.

Op 12 maart kwam het instituut voor het laatst met een dergelijke positieve boodschap.

Alle muziek van Prince beschikbaar via videoapp TikTok

De volledige muzikale nalatenschap van Prince (1958-2016) is vanaf vrijdag beschikbaar via TikTok. De videoapp wil hiermee de muziek van de muzikant introduceren bij een jonge generatie muziekliefhebbers.

De nabestaanden van Prince hebben vrijdag op TikTok het account @prince.4.ever aangemaakt. Daar zijn video's van de muzikant te zien.

Verzetsheld Anton de Kom opgenomen in Canon van Nederland

De Surinaamse vrijheidsstrijder en verzetsheld Anton de Kom heeft een plek gekregen in de Canon van Nederland. Hij is de eerste Surinamer die deze eer te beurt valt. De herijkte Canon is volgens de opstellers diverser en biedt een internationalere blik op Nederland dan de voorgaande versie.

Voorzitter James Kennedy van de Commissie Herijking bood de aangepaste versie maandag aan minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven aan.

De in Paramaribo geboren Anton de Kom is een Surinaamse vrijheidsstrijder en Nederlandse verzetsheld. Hij emigreerde in 1920 naar Nederland, waar hij zich inzette voor de emancipatie en burgerrechten van Surinamers.

Okapi geboren in Safaripark Beekse Bergen

Een okapi in Safaripark Beekse Bergen is bevallen van een jong. De giraffesoort komt voor in de regenwouden van de Democratische Republiek Congo, maar wordt ernstig bedreigd door stropers en steeds kleinere wordende leefgebieden. Met de pasgeboren okapi, die de naam Guus heeft gekregen, gaat het volgens Beekse Bergen goed. Hij is de veertiende okapi die in de afgelopen twaalf maanden in een dierentuin werd geboren.

Dieren in DierenPark Amersfoort krijgen 'ijsjes' tegen de hitte

Een aantal dieren in DierenPark Amersfoort kreeg woensdag vanwege het warme weer een bijzondere traktatie. De otters, tijgers en bavianen stond een koude verrassing te wachten. Er was voor de dieren wat lekkers in ijs bevroren. Volgens de verzorgers is dit niet alleen een manier om af te koelen, maar kunnen de dieren ook leuk met het ijs spelen.

Ebola-uitbraak in oosten van Congo officieel voorbij

De ebola-uitbraak in het oosten van Congo is voorbij, verklaren de Congolese autoriteiten. De op een na grootste ebola-uitbraak ooit heeft bijna twee jaar geduurd.

De uitbraak, die door de WHO in juli 2019 werd bestempeld als internationale gezondheidscrisis, heeft sinds het begin van de uitbraak in augustus 2018 aan bijna 2.300 mensen het leven gekost. Ook zijn er bijna 3.500 besmettingen geregistreerd.

Liverpool voor het eerst in dertig jaar kampioen

Liverpool is donderdagavond zonder zelf te spelen voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland geworden. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum profiteerde van de 2-1-nederlaag van uittredend kampioen Manchester City op bezoek bij Chelsea.

Door de coronamaatregelen kan er voorlopig geen echte huldiging plaatsvinden, maar toch zijn er al heel wat feestjes gevierd in de stad.