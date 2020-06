Een Britse vrouw die voor een reguliere zwangerschapscheck naar de dokter ging, kwam er in één gesprek achter dat zij niet alleen twee baarmoeders heeft, maar dat ze ook een tweeling verwacht. Beide baby's groeien op in een 'eigen' baarmoeder. Het betreft een kans van een op vijftig miljoen, citeert The Guardian de dokters.

De 28-jarige Kelly Fairhurst heeft de afwijking uterus didelphys, een geboren aandoening waardoor vrouwen onder meer twee baarmoeders kunnen hebben. Het nieuws van de tweeling werd haar gebracht in haar twaalfde week van haar zwangerschap, wanneer de baby's volop beginnen te groeien.

"Mogelijk gaat het om een eeneiige tweeling", vertelde de aanstaande moeder de Britse pers.

Fairhurst zette eerder al twee kerngezonde dochters op de wereld. Bij een eerdere zwangerschap kwam de tweede baarmoeder al op de radar van de dokters, maar toen werd de conclusie getrokken dat deze nog niet "volgroeid" was.

De Britse is "ontzettend dankbaar en lichtelijk in shock" dat ze nu tegen de verwachting in alsnog in beide baarmoeders kinderen draagt. The Guardian schrijft dat de vrouw de kinderen via een keizersnede ter wereld gaat brengen, op doktersadvies.

Verbetering: In een eerdere versie stond dat de vrouw twee tweelingen verwachtte, maar dit bleek onjuist. De informatie is aangepast.