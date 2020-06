Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

KNVB maakt speeldagenkalender Eredivisie bekend

De KNVB heeft vrijdagochtend de speeldagenkalender voor het komende seizoen bekendgemaakt, waarin flexibiliteit is ingebouwd met het oog op een eventuele tweede coronagolf. De bond streeft ernaar de topwedstrijden zoveel mogelijk in de tweede seizoenshelft af te werken en de play-offs gaan over een enkele wedstrijd. In tegenstelling tot eerdere berichten komt er geen vaste Eredivisie-wedstrijd op de zondagavond.

In tegenstelling tot eerdere jaren zal de strijd om de Johan Cruijff Schaal niet het begin van het seizoen zijn. De traditionele wedstrijd is geschrapt, omdat het afgelopen seizoen geen kampioen of bekerwinnaar heeft opgeleverd.

Nederlanders rekenen weer evenveel af met pin als voor de coronacrisis

De omzet van Nederlandse pinbetalingen is met ruim 2,7 miljard euro per week weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Het totale aantal pintransacties ligt nog wel iets lager dan voor de coronacrisis. Er worden dus hogere bedragen gepind aangezien de omzet wel weer is teruggekeerd op het niveau van voor de pandemie.

Veruit de meeste pinbetalingen (81 procent) worden contactloos gedaan, dit percentage is met circa 12 procent gestegen sinds de coronacrisis.

Prinses Alexia is jarig (15)

Prinses Alexia is vijftien jaar geworden. Royaltydeskundige Rick Evers vertelt aan NU.nl dat ze net als andere tieners op sociale media zit. De openbare en privéaccounts vertellen iets over haar interesses.

Dierentuindieren getrakteerd op ijs en een koude douche

Dieren in dierentuin Dierenrijk in het Brabantse Mierlo konden vrijdag vanwege het warme weer genieten van wat verkoeling. Zo kregen de olifanten van verzorgers een koude douche en werden onder andere de chimpansees, ringstaartmaki's en ijsberen getrakteerd op fruitijsjes.

De temperatuur in de dierentuin liep vrijdag op tot 30 graden. Mierlo ligt vlak bij Eindhoven.

Een ringstaartmaki snuffelt aan een fruitijsje. (Foto: Dierenrijk)

Liverpool voor het eerst in dertig jaar kampioen

Liverpool is donderdagavond zonder zelf te spelen voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland geworden. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum profiteerde van de 2-1-nederlaag van uittredend kampioen Manchester City op bezoek bij Chelsea.

Door de coronamaatregelen kan er voorlopig geen echte huldiging plaatsvinden, maar toch zijn er al heel wat feestjes gevierd in de stad.