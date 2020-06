Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Ebola-uitbraak in oosten van Congo officieel voorbij

De ebola-uitbraak in het oosten van Congo is voorbij, verklaren de Congolese autoriteiten. De op een na grootste ebola-uitbraak ooit heeft bijna twee jaar geduurd.

De uitbraak, die door de WHO in juli 2019 werd bestempeld als internationale gezondheidscrisis, heeft sinds het begin van de uitbraak in augustus 2018 bijna 2.300 mensen het leven gekost. Ook zijn er bijna 3.500 besmettingen geregistreerd.

Fruittelers oogsten ondanks coronacrisis exportgroei

De export van fruit was in maart en april respectievelijk 9 en 2 procent groter dan in dezelfde maanden een jaar eerder.

De fruitteelt was daarmee de enige tak van de tuinbouwexport die een stijging noteerde, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research.

Robotluiaard helpt bij natuurbehoud

Robotica-ingenieurs van het Georgia Institute of Technology hebben de door zonne-energie aangedreven SlothBot gebouwd. De robot helpt onderzoekers met natuurbehoud.

De robot slingert als het ware tussen bomen en registreert allerlei gegevens. Wanneer de batterij op is, zoekt hij naar zonlicht.

Europese medicijnautoriteiten keuren eerste coronamedicijn goed

De Europese medicijnautoriteiten hebben virusremmer remdesivir onder voorwaarden als eerste medicijn tegen COVID-19 goedgekeurd, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De Europese Commissie moet het advies wel overnemen voordat het medicijn in de Europese Unie gebruikt kan worden.

Remdesivir kan bij overname van het advies voorgeschreven worden aan coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben. Er geldt in Nederland al een tijdelijke ontheffing voor het gebruik van remdesivir.

NK inlineskaten eind augustus op circuit van Zandvoort

De NK inlineskaten worden op 29 augustus gehouden op een bijzondere locatie. De nationale titelstrijd vindt dan plaats op het circuit van Zandvoort.

Het gaat om de NK marathon en 100 meter sprint. Nooit eerder organiseerde de KNSB een officiële skeelerwedstrijd op het autocircuit, dat is gerenoveerd voor de Grand Prix in de Formule 1. Die ging dit jaar niet door vanwege de coronacrisis.