Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Dieren in DierenPark Amersfoort krijgen 'ijsjes' tegen de hitte

Een aantal dieren in DierenPark Amersfoort kreeg woensdag vanwege het warme weer een bijzondere traktatie. De otters, tijgers en bavianen stond een koude verrassing te wachten. Er was voor de dieren wat lekkers in ijs bevroren. Volgens de verzorgers is dit niet alleen een manier om af te koelen, maar kunnen de dieren ook leuk met het ijs spelen.

41 Dieren in DierenPark Amersfoort krijgen 'ijsjes' tegen de hitte

Economie kromp in eerste kwartaal iets minder dan eerder gedacht

De economie is in het eerste kwartaal met 1,5 procent gekrompen, blijkt woensdag uit de tweede berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is de krimp iets kleiner dan eerder gedacht.

Het cijfer valt nu iets hoger uit dan de berekening van vorige maand, vanwege naar boven bijgestelde investeringscijfers. Met name de bouwinvesteringen lagen hoger dan eerder gedacht. Ook de consumptie door huishoudens is iets opwaarts aangepast

Belgische pretparken, zwembaden en theaters vanaf 1 juli weer open

In België mogen vanaf 1 juli de pretparken, zwembaden en theaters weer open. Voor activiteiten binnen zijn maximaal 200 mensen toegestaan en bij activiteiten in de buitenlucht zijn maximaal 400 personen toegestaan. Nachtclubs en massa-evenementen blijven voorlopig nog wel verboden.

Studenten mogen vanaf september weer in de spits reizen

Vanaf september mogen studenten weer gebruik maken van het openbaar vervoer in de spits. Studenten in het mbo, hbo en aan de universiteit mogen op dit moment alleen buiten de spits, dus tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur, gebruikmaken van het openbaar vervoer. De maatregel moest voorkomen dat het openbaar vervoer te zwaar belast wordt.

Zwitserse acrobaten openen op grote hoogte een skigebied

Zwitserse acrobaten openden dinsdag het skigebied Les Diablerets met een bijzondere show. Het skigebied trekt normaal gesproken veel bezoekers, maar is maandenlang dicht geweest vanwege de uitbraak van COVID-19.