Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

'Mondkapjes en handschoenen netjes bij het restafval'

Nederlanders gooien gebruikte mondkapjes en handschoenen tegenwoordig netjes weg, zegt de Vereniging Afvalbedrijven. Een woordvoerder meldt dat de verwachte problemen zijn uitgebleven, ondanks dat meer mensen mondkapjes zijn gaan dragen.

Halverwege april werden persoonlijke beschermingsmiddelen regelmatig gevonden in afvalstromen waar ze niet horen. Zo werden mondkapjes na gebruik bij het oud papier gegooid of zelfs weggespoeld door het toilet, terwijl ze in werkelijkheid bij het restafval horen.

Okapi geboren in Safaripark Beekse Bergen

Een okapi in Safaripark Beekse Bergen is bevallen een jong. De giraffe-soort komt voor in de regenwouden van de Democratische Republiek Congo, maar wordt ernstig bedreigd door stropers en steeds kleinere wordende leefgebied. Met de pasgeboren okapi, die de naam Guus heeft gekregen, gaat het volgens Beekse Bergen goed. Hij is de veertiende okapi die in de afgelopen twaalf maanden in een dierentuin werd geboren.

Positieve ontwikkeling coronacijfers in Nederland

De coronacijfers in Nederland blijven zich positief ontwikkelen. De afgelopen week testten 695 mensen positief op COVID-19. Dat is ruim 41 procent minder dan de week daarvoor (1.185), meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Daarnaast meldde het RIVM de afgelopen zeven dagen in totaal 25 sterfgevallen en 28 ziekenhuisopnames ten opzichte van 39 doden en 35 opnames een week eerder. Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis "stabiel en laag".

Hulplijn Rode Kruis nu ook bereikbaar voor mensen die Portugees spreken

De hulplijn van het Rode Kruis is vanaf vandaag ook bereikbaar voor mensen die Portugees spreken. De lijn werd aan het begin van de coronacrisis geopend voor mensen die een luisterend oor, advies of extra hulp hebben. In de afgelopen maanden kwamen bijna 22.000 telefoontjes binnen. Er konden al gesprekken worden gevoerd in onder meer Turks, Arabisch en Chinees.