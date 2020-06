Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Geen melding over overleden coronapatiënt

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal geen melding over een overleden coronapatiënt ontvangen.

Op 12 maart kwam het instituut voor het laatst met een dergelijke positieve boodschap.

Disneyland Parijs binnenkort weer open voor bezoekers

Disneyland Parijs gaat vanaf 15 juli weer beperkt open in beperkte vorm, schrijven Franse lokale media. Alle bezoekers vanaf 11 jaar zullen een mondmasker moeten dragen en er mogen minder mensen het park in dan normaal.

In maart sloot het pretpark zijn deuren vanwege de uitbraak van het coronavirus.

'Coronayoga' in koepels in Canada

In Toronto konden liefhebbers van bikramyoga zondag op veilige afstand een les volgen in een koepel. De koepels waren speciaal voor de Internationale Dag van Yoga in een park in de Canadese stad geplaatst.

In de koepels zit een ingebouwde verwarmingsregeling, vergelijkbaar met een hete yogastudio. De vijftig koepels werden na elke les schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Verzetsheld Anton de Kom opgenomen in Canon van Nederland

De Surinaamse vrijheidsstrijder en verzetsheld Anton de Kom heeft een plek gekregen in de Canon van Nederland. Hij is de eerste Surinamer die deze eer te beurt valt. De herijkte Canon is volgens de opstellers diverser en biedt een internationalere blik op Nederland dan de voorgaande versie.

Voorzitter James Kennedy van de Commissie Herijking bood de aangepaste versie maandag aan minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven aan.

De in Paramaribo geboren Anton de Kom is een Surinaamse vrijheidsstrijder en Nederlandse verzetsheld. Hij emigreerde in 1920 naar Nederland, waar hij zich inzette voor de emancipatie en burgerrechten van Surinamers.

Vanaf juli waarschijnlijk weer meer treinreizen mogelijk

President-directeur Roger van Boxtel van de NS verwacht dat er vanaf juli weer volop met de trein gereisd kan worden. Die uitspraak deed hij vandaag tijdens het radioprogramma Spraakmakers.



Van Boxtel vermoedt dat het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet gaat adviseren om beperkingen voor treinreizigers te versoepelen. Sinds 1 juni is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht en wordt opgeroepen alleen voor noodzakelijke reizen het ov te gebruiken.

Nederlanders weer welkom in Spanje, Cyprus en Hongarije

Nederlanders kunnen vanaf 22 juni weer op vakantie in Spanje, Cyprus en Hongarije.

Benieuwd naar de regels in andere landen? Klik op de onderstaande link voor het actuele reisadvies per land. Door op een land te klikken, lees je welke coronamaatregelen daar gelden.