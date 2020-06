Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Reisadvies voor veel Europese landen versoepeld

Het kabinet heeft het reisadvies voor meer Europese landen versoepeld dan eerder werd aangekondigd. Ook Polen, Zwitserland, IJsland en Frankrijk worden nu bestempeld als locaties waar Nederlanders per direct naartoe kunnen reizen, zolang ze rekening houden met eventuele veiligheidsrisico's.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht daarbij al deze zomer een minder streng advies te kunnen geven voor reizen naar sommige niet-Europese landen. Het departement noemt echter geen concrete landen.

Beekse Bergen deelt beelden van zeldzaam pasgeboren hertje

Safaripark Beekse Bergen heeft dinsdag beelden gedeeld van een zeldzaam Pater-Davidshert dat eind mei is geboren.

Volgens het park komen er wereldwijd nog zo'n vijftienhonderd van de soort voor in dierenparken en natuurreservaten. In het wild zou het dier zijn uitgestorven.

Hof VS: Homo's en transgenders mogen niet zomaar ontslagen worden

Werkgevers in de Verenigde Staten mogen medewerkers niet ontslaan vanwege hun gender of seksuele identiteit, oordeelde het Amerikaanse hooggerechtshof maandag. De lhbti-gemeenschap wordt volgens de rechters beschermd door een bestaande burgerrechtenwet.

De regering van president Donald Trump is van mening dat gender en seksuele identiteit niet onder de deze wet valt, maar daar is het hof het dus niet mee eens. De uitspraak geldt als een enorme overwinning voor Amerikaanse lhbti's en wordt ook wel gezien als het belangrijkste moment sinds 2015. In dat jaar legaliseerde het hooggerechtshof het homohuwelijk in heel het land.

Succesvol broedseizoen voor Turkse flamingo's

Duizenden flamingo's zijn recentelijk uit het ei gekropen in de delta van de rivier Gediz in Turkije. Het is een van de grootste draslanden rond de Middellandse Zee en herbergt veel bijzondere vogelsoorten. Volgens onderzoekers is dit broedseizoen mede zo succesvol doordat minder mensen het gebied bezoeken vanwege de coronacrisis.

Risico op armoede na scheiding afgelopen jaren afgenomen

In algemene zin loopt het risico op armoede na een echtscheiding voor zowel mannen als vrouwen terug, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waar het armoederisico voor vrouwen na een echtscheiding in 2012 nog 25 procent was, stond dat percentage in 2017 op 17 procent. Bij mannen liep het armoederisico in die periode terug van 9 naar 7 procent.

Wel zijn er twee groepen die een groter risico lopen op armoede: economisch onzelfstandige vrouwen en jonge alleenstaande mannen zonder kinderen.