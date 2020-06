Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Hoogleraar TU Eindhoven krijgt prestigieuze Spinozapremie

Jan van Hest, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), ontvangt de prestigieuze Spinozapremie. Dat betekent dat hij een budget van 2,5 miljoen euro krijgt om zijn onderzoek naar kunstmatige cellen uit te breiden.

In zijn toonaangevende onderzoek combineert hij kennis op het gebied van scheikunde en biologie. Zo is de onderzoeker er al in geslaagd om een kunstmatige cel de maken die het gedrag van een levende cel kan nabootsen. "Wij verwachten dat Van Hest de komende jaren belangrijke stappen zal kunnen zetten om zijn droom van een volledig kunstmatig gemaakt leven waar te maken", aldus de Spinoza-commissie.

Ook hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en van wetenschappers verbonden aan de Universiteit Leiden krijgen een Spinozapremie.

Australiërs bevrijden twee walvissen uit haaiennet

Reddingswerkers hebben vrijdag twee walvissen bevrijd voor de kust van de Australische stad Gold Coast. De dieren waren vast komen te zitten in de haaiennetten die daar in het water liggen.

Risico op armoede na scheiding afgelopen jaren afgenomen

In algemene zin loopt het risico op armoede na een echtscheiding voor zowel mannen als vrouwen terug, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waar het armoederisico voor vrouwen na een echtscheiding in 2012 nog 25 procent was, stond dat percentage in 2017 op 17 procent. Bij mannen liep het armoederisico in die periode terug van 9 naar 7 procent.

Wel zijn er twee groepen die een groter risico lopen op armoede: economisch onzelfstandige vrouwen en jonge alleenstaande mannen zonder kinderen.

'Vosje gered uit filtersysteem van zwembad in Gent'

Het vogelopvangcentrum van het Vlaamse Merelbeke heeft een jonge vos gered uit het filtersysteem van een zwembad in Gent, schrijft de het Belgische VRT NWS. Het beest zat sinds woensdagavond vast. Medewerkers van het opvangcentrum hebben het vosje kunnen redden en drooggewreven met handdoeken.

De vos moet nog eventjes in het opvangcentrum blijven, totdat hij zelfstandig genoeg is. Daarna laten ze hem weer vrij in de natuur.

In Colombia ontvoerde toeristen en hun honden na drie maanden bevrijd

Twee toeristen die drie maanden geleden samen met hun honden in Colombia werden ontvoerd door dissidente guerrillastrijders, zijn bevrijd. De slachtoffers reden in maart door het departement Cauca toen ze plots werden bedreigd door een persoon met een vuurwapen en werden meegenomen.

De toeristen zeggen dat ze tijdens hun ontvoering te maken hadden met lage temperaturen en belachelijk werden gemaakt, maar niet lichamelijk werden mishandeld. De guerrillastrijders gingen zelfs op pad om eten voor de honden aan te schaffen, aldus de mannen.

MOJO en Vodafone richten streamingplatform met virtuele concertzaal op

MOJO en Vodafone brengen in juli het streamingplatform Larger Than Live uit. Via het platform kunnen bezoekers met een streamingticket online aanwezig zijn bij optredens van artiesten in een virtuele concertzaal. Zo wordt het ook in de toekomst, wanneer optredens weer kunnen plaatsvinden, mogelijk voor bezoekers om virtueel concerten bij te wonen.