Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Ruim 13 miljoen euro aan subsidies voor medische onderzoeken

Het Zorginstituut Nederland en de subsidie-instantie ZonMw gaan samen ruim 13 miljoen euro aan subsidies verdelen over vier grote medische onderzoeken. Deze onderzoeken worden gehouden door verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en instituten.

Zo gaat er ruim 650.000 euro naar de ontwikkeling van een alternatief voor hartkatheters, zodat mensen met pijn op de borst niet mogelijk onnodig een katheter ingebracht krijgen. Ruim 1,4 miljoen euro gaat naar een behandeling voor mensen met de ziekte van Ménière, die patiënten van zware klachten zou kunnen afhelpen.

Voor de ontwikkeling van een alternatief voor elektroshocktherapie tegen depressie wordt ruim 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ten slotte gaat 7,7 miljoen naar onderzoek voor een ingreep die beroertes kan verminderen onder patiënten met hartritmestoornissen.

Eigen film voor personage Ferry uit Netflix-serie Undercover

Goed nieuws voor fans van de Netflix-serie Undercover. Het personage Ferry Bouman krijgt namelijk een eigen film op de streamingdienst. Het is nog niet bekend wanneer de opnames beginnen en wanneer de film zal verschijnen.

Acteur Frank Lammers zal de rol van Bouman weer op zich nemen. Actrice Elise Schaap speelt net als in de serie de vrouw van Bouman.

Bijna uitgestorven reuzenschildpadden losgelaten in Ecuador

Op de Galapagoseilanden zijn maandag vijftien Galapagosreuzenschildpadden in het wild losgelaten. De dieren maakten decennialang deel uit van een fokprogramma van het nationaal park van Galapagos. De soort zou nagenoeg uitgestorven zijn.

Oorlogsmusea en herinneringscentra krijgen 2 miljoen euro noodsteun

Verschillende oorlogsmusea en herinneringscentra krijgen in totaal 2 miljoen euro noodsteun vanwege de coronacrisis, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport woensdag. De helft van het budget komt van het ministerie, de andere helft komt van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).

Het merendeel van het geld gaat naar partijen die zijn aangesloten bij Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45 (SMH), waaronder het Verzetsmuseum en Nationaal Monument Kamp Vught. De rest gaat naar enkele partijen die geen lid zijn van SMH, waarin het ministerie en het vfonds wel hebben geïnvesteerd.

Formule E-seizoen wordt in augustus afgemaakt

Het Formule E-seizoen zal in augustus worden afgemaakt met vijf races op het voormalige vliegveld Berlin-Tempelhof. Het seizoen werd in februari stilgelegd vanwege de coronapandemie en zal dus na ruim 5,5 maand worden doorgezet.

Tussen november en februari werden de eerste vijf races van het seizoen gehouden, in Saoedi-Arabië, Chili, Mexico en Marokko. Bij de races in Berlijn is geen publiek welkom en in totaal mogen duizend mensen aanwezig zijn.