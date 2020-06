Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

'Nog geen signalen dat protesten hebben geleid tot snelle verspreiding virus'

De antiracismedemonstraties in Amsterdam en Rotterdam lijken vooralsnog niet te hebben geleid tot een bovengemiddeld snelle verspreiding van het coronavirus, melden regionale GGD's. Daar werd wel voor gevreesd, aangezien bij beide demonstraties aanwezigen vrijwel niet 1,5 meter afstand tot elkaar konden houden.

Sinds beide demonstraties zijn inmiddels twee weken verstreken: het einde van de zogeheten incubatietijd waarin klachten kunnen opspelen. Een woordvoerder van de GGD Amsterdam laat weten dat donderdag de exacte impact van het protest duidelijk wordt. Dan wordt het aantal afgenomen tests van afgelopen week bekendgemaakt.

Kabinet maakt geld vrij voor aanpak onbewaakte spoorwegovergangen

Het kabinet maakt bijna 15 miljoen euro vrij voor de aanpak van onbewaakte spoorwegovergangen. Daarmee kan worden begonnen met het beveiligen of opheffen van 76 onbewaakte spoorwegovergangen.

In 2024 moeten alle 180 onbewaakte spoorwegovergangen worden beveiligd of opgeheven. Inmiddels is dat bij 49 van de 180 spoorwegovergangen gebeurd.

Beekse Bergen deelt beelden van zeldzaam pasgeboren hertje

Safaripark Beekse Bergen heeft dinsdag beelden gedeeld van een zeldzaam Pater-Davidshert dat eind mei is geboren.

Volgens het park komen er wereldwijd nog zo'n vijftienhonderd van de soort voor in dierenparken en natuurreservaten. In het wild zou het dier zijn uitgestorven.

Amsterdam UMC vindt nieuwe antistoffen coronavirus: 'Honderd keer sterker'

Het Amsterdam UMC heeft antistoffen gevonden die volgens het ziekenhuis veelbelovend zijn in de behandeling van het coronavirus.

De gevonden antistoffen komen van Amsterdamse patiënten die recent zijn besmet met het coronavirus. "Deze nieuwe antistoffen zijn honderd keer sterker dan de antistoffen die er lagen", zegt Marit van Gils, leider van het onderzoek, tegen de NOS.

Technische Universiteit Eindhoven maakt belangrijke functie van brein na

Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven zijn erin geslaagd om een belangrijke functie van het brein na te maken, meldt de universiteit dinsdag.

Het brein bestaat uit zenuwcellen die met elkaar communiceren. Dat gebeurt via synapsen, dat zijn de punten waarop zenuwcellen elkaar raken. Een smalle spleet tussen de raakpunten zorgt ervoor dat de ene cel een signaal doorgeeft aan de andere. Dit is de manier waarop het brein dingen leert.

Het is de onderzoekers gelukt om een dergelijke cel niet alleen na te maken, maar ook te laten communiceren met echte cellen. Het onderzoeksteam wil dit systeem gaan toepassen in de geneeskunde.

Hof VS: Homo's en transgenders mogen niet zomaar ontslagen worden

Werkgevers in de Verenigde Staten mogen medewerkers niet ontslaan vanwege hun gender of seksuele identiteit, oordeelde het Amerikaanse hooggerechtshof maandag. De lhbti-gemeenschap wordt volgens de rechters beschermd door een bestaande burgerrechtenwet.

De regering van president Donald Trump is van mening dat gender en seksuele identiteit niet onder de deze wet valt, maar daar is het hof het dus niet mee eens. De uitspraak geldt als een enorme overwinning voor Amerikaanse lhbti's en wordt ook wel gezien als het belangrijkste moment sinds 2015. In dat jaar legaliseerde het hooggerechtshof het homohuwelijk in heel het land.