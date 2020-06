Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Reisadvies voor veel Europese landen versoepeld

Het kabinet heeft het reisadvies voor meer Europese landen versoepeld dan eerder werd aangekondigd. Ook Polen, Zwitserland, IJsland en Frankrijk worden nu bestempeld als locaties waar Nederlanders per direct naartoe kunnen reizen, zolang ze rekening houden met eventuele veiligheidsrisico's.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht daarbij al deze zomer een minder streng advies te kunnen geven voor reizen naar sommige niet-Europese landen. Het departement noemt echter geen concrete landen.

Groene meteoor schiet door de lucht boven Australië

Fascinerende beelden: een felgekleurde meteoor schoot maandagochtend door de lucht boven Cape Preston in West-Australië. Te zien is hoe het astronomische fenomeen door de lucht schiet en uiteindelijk explodeert.

Er is geen schade gemeld als gevolg van de meteoor. Volgens wetenschappers verschillen meteoren in kleur op basis van hun chemische samenstelling.

47 Groene meteoor schiet door de lucht boven Australië

Bezoek weer mogelijk in alle gevangenissen, ook verlof uitgebreid

Vanaf 16 juni kan in alle gevangenissen weer bezoek worden ontvangen. Een bezoeker mag een kind tot en met vier jaar meenemen en bij jeugdigen mogen naast ouders/wettelijk vertegenwoordigers ook anderen op bezoek komen. Het bezoek moet wel vanachter plexiglas worden ontvangen.



Het verlof voor tbs-gestelden en jeugdigen wordt uitgebreid van een naar twee uur per week. Overige maatregelen, zoals het beheersen van de in- en uitstroom van gedetineerden, blijven van kracht.

Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam op 18, 20 en 22 mei

De 65e editie van het Eurovisie Songfestival zal op 18, 20 en 22 mei plaatsvinden in Rotterdam. Op die data wordt het Songfestival van dit jaar ingehaald in Ahoy.

De organisatie laat maandag weten dat op dinsdag 18 mei de eerste halve finale zal plaatsvinden, op donderdag 20 mei de tweede halve finale en op zaterdag 22 mei de finale.

Heel Frankrijk wordt een groene zone, verpleeghuizen open

Vanaf morgen wordt een groot deel van de coronamaatregelen in Frankrijk opgeheven, zegt president Emmanuel Macron in een televisietoespraak. Alle regio's worden als 'groene zone' bestempeld, wat betekent dat er een kleiner risico op besmetting is.

Het wordt weer mogelijk om bewoners van verpleeghuizen te bezoeken en horecagelegenheden in Parijs kunnen weer volledig open. Grote bijeenkomsten blijven voorlopig wel nog verboden.

HEMA-topman: 'In de toekomst eerder meer dan minder winkels'

Het financiële noodweer waarin HEMA verkeerde, zorgde tot onrust bij veel Nederlanders. Maar, nu HEMA eindelijk zicht heeft op een structureel betere financiële positie, zal het aantal winkels in Nederland eerder toe- dan afnemen. Dat verzekert HEMA-topman Tjeerd Jegen in gesprek met NU.nl.

"We hebben er in dertien jaar tijd financieel gezien niet zo goed voor gestaan als nu", zegt Jegen duidelijk opgelucht. "De hoge schuld hing altijd als het Zwaard van Damocles boven ons hoofd."

Pinkpop-artiesten treden komend weekend op vanuit Paradiso

Een aantal artiesten die dit jaar eigenlijk op Pinkpop zouden staan, treden komend weekeinde live op vanuit Paradiso in Amsterdam.

Onder anderen Chef'Special, The Kik, Nona en Ten Times a Million zijn zaterdagavond te zien in het programma Pinkpop 2020 op NPO3. Ook behandelt presentator Eric Corton videoboodschappen van buitenlandse artiesten die eigenlijk naar Landgraaf zouden komen.