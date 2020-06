Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Laatste coronapatiënt in Nieuw-Zeeland genezen

De laatste coronapatiënt in Nieuw Zeeland is genezen verklaard. De vrouw uit de stad Auckland vertoonde maandag al 48 uur geen symptomen meer. Voor zover bekend zijn er voor het eerst sinds 28 februari geen mensen met een actieve infectie meer in Nieuw-Zeeland, waarmee het land nu 'coronavrij' is.

Bijna alle coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland worden opgeheven, behalve de grenscontroles, zei premier Jacinda Ardern maandag. "We zijn ervan overtuigd dat we het coronavirus in Nieuw-Zeeland voorlopig hebben geëlimineerd, maar het is een voortdurende strijd", aldus Ardern.

Brit na zes dagen gered uit put in Bali

Een Britse man die in een put viel toen hij door een hond achtervolgd werd op het Indonesische eiland Bali is na zes dagen gered. De 29-jarige Jacob Roberts brak zijn been en kon niet op eigen kracht uit de 4 meter diepe put klimmen.

Zijn geschreeuw om hulp werd na bijna een week gehoord door een lokale boer, meldde persbureau AFP maandag. Drie hulpverleners hebben de Brit met een brancard uit de put getild. Daarna is hij is naar een ziekenhuis vervoerd.

Winkeliers zien de toekomst weer positiever in

Ondernemers in de detailhandel hadden in mei veel meer vertrouwen in de toekomst van hun zaak dan de

maand ervoor. In april verwachtte maar 9 procent van de winkeliers het hoofd nog een jaar boven water te

kunnen houden, in mei was dit alweer opgelopen tot 65 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in de IT en bij schoonmaakbedrijven keert het vertrouwen terug nu de coronamaatregelen worden versoepeld. In de horeca waren ondernemers in mei eveneens optimistischer dan in april. Wel gaat het herstel hier minder hard.

Toiletten op campings mogen eerder open

Gemeenschappelijke douches en toiletten op campings en vakantieparken mogen twee weken eerder open dan gepland. De opening wordt vervroegd omdat er buitenlandse toeristen verwacht worden.

Het gemeenschappelijke sanitair was al maanden gesloten op last van de overheid. Alleen mensen met eigen sanitair in een camper of caravan konden daarom naar de camping of een vakantiepark. Door de versoepeling worden deze locaties over twee weken ook weer toegankelijk voor mensen die er met alleen een tent op uit willen.



Studenten helpen scholieren bij leerachterstand

Basisschoolleerlingen en middelbare scholieren die een leerachterstand hebben opgelopen door de coronacrisis, worden geholpen door studenten. Ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) hebben hier afspraken over gemaakt met de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging van Hogescholen.

Een deel van de leerlingen heeft een achterstand opgelopen door de coronacrisis. Zij kunnen hulp krijgen in de vorm van onder meer zomerscholen en bijlessen, waar studenten de scholen bij helpen. Op die manier kunnen de studenten praktijkervaring opdoen, extra studiepunten verdienen en hebben ze extra inkomsten, aldus de ministers.