Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

PEC Zwolle verruilt kunstgras voor natuurgras

PEC Zwolle verruilt per direct het kunstgras voor natuurgras in het MAC3PARK stadion. De Zwollenaren nemen daarmee na dertien jaar afscheid van de plastic mat in het eigen onderkomen.

Het is voor het eerst dat er echt gras komt te liggen in het MAC3PARK stadion, waar PEC sinds de zomer van 2007 de thuiswedstrijden speelt. De directie besloot toen dat kunstgras het beste was met het oog op de financiën.

Sloveense onderzoekers helpen zeldzame 'babydraakjes'

Sloveense onderzoekers hebben succes geboekt in het behoud van de zeldzame olm. Door het kleine verspreidingsgebied, vervuiling en de kwetsbare leefomgeving zijn de ‘babydraken’ nu in gevaar. De soort is moeilijk te kweken, toch zijn onderzoekers erin geslaagd om 21 olmen in een grot groot te brengen.

Massive Attack in 2021 alsnog naar Best Kept Secret

Massive Attack, Jamie xx en Fontaines D.C. zijn bevestigd voor de editie van Best Kept Secret in 2021. Deze en 67 andere acts in de line-up die vrijdag is bekendgemaakt, zouden eigenlijk dit jaar al komen optreden.

Het festival zou vrijdag van start gaan, maar werd vanwege het coronavirus verschoven naar volgend jaar. Reeds gekochte kaarten voor dit jaar blijven geldig.

The Flaming Lips treden op in opblaasbare ballen

The Flaming Lips hebben een manier gevonden om in coronatijden social distancing te waarborgen tijden hun optredens. De Amerikaanse band gebruikt opblaasbare plastic ballen om het nummer Race For The Prize in te spelen.

Pools leger trekt zich terug uit Tsjechië

Het Poolse leger trekt zich terug uit een gebied in Tsjechië. Militairen vestigden zich daar eerder deze maand per abuis, tot ongenoegen van de Tsjechische regering. Volgens een hooggeplaatste Poolse militair was er sprake van een misverstand en geen bewuste actie.

Polen zette afgelopen maand een nieuwe grenspost op vanwege de coronamaatregelen. Hierbij werd per ongeluk ook een weg naar een historische kapel, die op Tsjechisch grondgebied staat, afgezet. Tsjechen konden hierdoor niet meer de kapel bezoeken. De 'invasie' vond plaats langs de Pools-Tsjechische grens bij de stad Pielgrzymów.