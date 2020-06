Het Poolse leger trekt zich terug uit een gebied in Tsjechië, nadat militairen zich daar eerder deze maand per abuis vestigden tot ongenoegen van de Tsjechische regering.

Een hooggeplaatste militair meldt op Twitter dat het Poolse leger zich terugtrekt uit het bezette gebied. Er was volgens hem sprake van een misverstand en geen bewuste actie.

Polen zette afgelopen maand een nieuwe grenspost op vanwege de coronamaatregelen, meldt Politico. Hierbij werd per ongeluk ook een weg naar een historische kapel, die op Tsjechisch grondgebied staat, afgezet. Tsjechen konden hierdoor niet meer de kapel bezoeken. Ook mochten ze vanwege de grenscontroles geen foto's meer maken. De 'invasie' gebeurde langs de Pools-Tsjechische-grens bij de stad Pielgrzymów.

Nadat de Tsjechische autoriteiten Polen hiervan op de hoogte brachten werd de fout snel opgelost. Inmiddels is de kapel weer te bezoeken, meldt een woordvoerder van het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken aan nationale media.

Hoewel het deze keer om een misverstand ging, hebben de twee landen een geschiedenis als het gaat om grensconflicten. In 1919 werd een korte oorlog uitgevochten na onenigheid over de grens en in 1938 annexeerde Polen een deel van de Tsjechische grensregio.