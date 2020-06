Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Studenten gaan scholieren helpen bij leerachterstand

Basisschoolleerlingen en middelbare scholieren die een leerachterstand hebben opgelopen door de coronacrisis, kunnen worden geholpen door studenten. Ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) hebben hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging van Hogescholen.

Een deel van de leerlingen heeft een achterstand opgelopen door de coronacrisis. Deze leerlingen kunnen hulp krijgen in de vorm van onder meer zomerscholen en bijlessen, waar studenten de scholen bij helpen. Op die manier doen de studenten extra praktijkervaring op, kunnen ze extra studiepunten verdienen en hebben ze wat extra inkomsten, aldus de ministers.

Gezonken boeddhistische tempel verschijnt na vijftig jaar boven water

In de Thaise stad Khon Kaen is vorige maand een gezonken boeddhistische tempel zichtbaar geworden. Tijdens de aanleg van een dam kwam de tempel onder water te staan. Door aanhoudende droogte is het waterpeil zo gedaald dat de ruïnes voor het eerst in vijftig jaar zichtbaar zijn.

Na stroeve start honderdduizend afspraken voor coronatests

Sinds 1 juni, de dag waarop het testbeleid werd uitgebreid, zijn meer dan honderdduizend afspraken gemaakt. "Na een hectisch begin met ongekende aantallen bellers en opstartproblemen, loopt het proces om afspraken te maken nu gesmeerd bij het landelijk nummer", zegt koepelorganisatie GGD GHOR.

Er wordt gemeld dat de gemiddelde wachttijd "laag blijft", maar dat er in de ochtend nog altijd drukke momenten zijn waarop bellers niet direct een medewerker aan de telefoon krijgen.

Amsterdam wil in 2026 nul nieuwe hiv-infecties hebben

Amsterdam wil dat in 2026 het aantal nieuwe hiv-infecties in de stad gereduceerd is tot nul. De gemeente wil het gebruik van de hiv-preventiepil PrEP op grote schaal mogelijk maken. Ook wordt er ingezet op het uitbreiden van de testcapaciteit en moet de drempel voor mensen om zich te laten testen verlaagd worden.

Daarmee is Amsterdam de eerste gemeente in Nederland die maatregelen treft die in lijn zijn met de beweging Nederland naar 0!, die de organisatie Aidsfonds - Soa Aids Nederland heeft geïntroduceerd.