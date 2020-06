Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Kunstwerk Banksy teruggevonden in Zuid-Italië

Het kunstwerk van graffitikunstenaar Banksy op een nooddeur van het Parijse theater Bataclan is volgens de Italiaanse politie gevonden. Het werk is aangetroffen op een boerderij in Zuid-Italië. Meer details over de vondst worden donderdagochtend tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Begin 2019 werd bekend dat het werk van Banksy, die bekendstaat om zijn politiek geladen kunst op openbare plekken, was gestolen. De dieven zouden met slijpmachines hebben toegeslagen. Uit camerabeelden bleek dat het kunstwerk in een vrachtwagen was geladen.

Toiletten op campings mogen eerder open

Gemeenschappelijke douches en wc's op campings en vakantieparken gaan twee weken eerder open dan gepland. De opening wordt vervroegd omdat er buitenlandse toeristen verwacht worden.

Het gemeenschappelijke sanitair was al maanden gesloten op last van de overheid. Alleen mensen met eigen sanitair in een camper of caravan konden daarom naar de camping of een vakantiepark. Door de versoepeling worden deze locaties over twee weken ook weer toegankelijk voor mensen die er met slechts een tent op uit willen.

Wandelaars kunnen met app toch Vierdaagse lopen

De Vierdaagse van Nijmegen kan dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Maar met een nieuwe app kunnen wandelaars toch vier dagen lang zichzelf uitdagen en dezelfde afstand afleggen als zij met de Vierdaagase zouden hebben gedaan.

Wie zich inschrijft op de Wandel.nl-app kan straks van 21 tot en met 24 juli een zelfgekozen route van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag ergens in Nederland lopen. Dit betekent dat niet alleen de duizenden Vierdaagse-deelnemers mee kunnen doen, maar de inschrijving vanaf vandaag openstaat voor iedereen die de uitdaging aan wil gaan en een heel uniek aandenken aan deze Vierdaagse-editie wil verdienen.

Bol.com weert mondkapjes die te duur worden verkocht

Bol.com grijpt in als mondkapjes door verkooppartners voor een te hoog bedrag worden aangeboden. Per geval wordt door het bestaande kwaliteitsteam, dat alle producten screent, gekeken of de prijs aan de hoge kant is of ineens is verveelvoudigd, vertelt een woordvoerder.

In dergelijke gevallen wordt het product offline gehaald. "Dat kan bijvoorbeeld zijn als er tientallen euro's per mondkapje wordt gevraagd." Omdat het wel per soort verschilt wat een normale prijs is, bestaat er niet één door bol.com vastgesteld maximumbedrag.

Ahoy organiseert weer events voor honderd man

Ahoy Rotterdam mag weer events voor honderd mensen gaan organiseren. Duncan Stutterheim en Arie Boomsma trappen op 3 september het spits af met een masterclass ondernemen tijdens de coronacrisis

De evenementenhal beklemtoont dat het hele evenement wordt georganiseerd volgens de coronarichtlijnen van het RIVM. De bezoekers zullen dus in staat zijn om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Black Lives Matter is terug te zien in boekenverkoop

De hernieuwde interesse voor Black Lives Matter is terug te zien onder Nederlandse boekenlezers. Drie boeken over het onderwerp staan woensdag in de Bestseller 60, waaronder Hallo witte mensen van Anousha Nzume uit 2017, dat na drie jaar op plek 28 een herintrede maakt in de lijst.

"Black Lives Matter is een enorm belangrijk onderwerp en het leeft onder de lezer van boeken", stelt CPNB. De interesse voor Black Lives Matter leefde op na de dood van de ongewapende George Floyd door politiegeweld van een witte politieagent eind mei. De gebeurtenis leidde wereldwijd tot veel protesten tegen racisme, ook in verschillende steden in Nederland.

Sterren lenen socialemedia-account uit aan zwarte vrouwen

Grote Amerikaanse sterren, zoals Julia Roberts en Gwyneth Paltrow, staan woensdag hun Instagram-accounts af aan Afro-Amerikaanse vrouwen, journalisten en activisten. Vanity Fair meldt dat zij deze groep één dag een groter podium willen bieden om hun stem te laten horen.

Het initiatief heeft als hashtag #ShareTheMicNow gekregen. Het idee kwam voort uit de massale Black Lives Matters-protesten van de afgelopen twee weken, volgend op de dood van George Floyd. Vrouwen als Roberts, Paltrow en de gezaghebbende Democratische senator Elizabeth Warren hebben op sociale media miljoenen volgers.