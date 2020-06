Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Winkeliers zien de toekomst weer positiever in

Ondernemers in de detailhandel hadden in mei veel meer vertrouwen in de toekomst van hun zaak dan de maand ervoor. In april verwachtte slechts 9 procent van de winkeliers het hoofd nog een jaar boven water te kunnen houden, in mei was dit alweer opgelopen tot 65 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in de IT en bij schoonmaakbedrijven keert het vertrouwen terug nu de coronamaatregelen versoepeld zijn. In de horeca waren ondernemers in mei eveneens optimistischer dan in april, maar het herstel gaat hier minder hard.

Nieuwe fase in herstel Notre-Dame: 200.000 kilo staal wordt verwijderd

Het herstel van de Notre-Dame in Parijs is deze week in een nieuwe fase beland. Werklieden zijn begonnen met de verwijdering van de 200.000 kilo aan steigers die al voor de brand van april 2019 rond het gebouw waren opgebouwd. Veel van de buizen zijn door de brand aan elkaar gesmolten.

Het is de bedoeling dat de kerk op het eiland in de Seine in 2024 weer grotendeels is hersteld. Het is de verwachting dat Parijs dan miljoenen bezoekers zal ontvangen vanwege de Olympische Spelen die in de Franse hoofdstad gepland staan.

88 Gesmolten steigers Notre-Dame verwijderd: 'Delicaat werkje'

Onderzoek: Twee op de vijf gemeenten hebben oplaten ballonnen verboden

Steeds meer Nederlandse gemeenten verbieden het oplaten van ballonnen. Inmiddels heeft 41 procent van de Nederlandse steden een verbod ingesteld, blijkt uit de jaarlijkse Ballonnenmonitor.

Het oplaten van ballonnen heeft volgens critici een negatief effect op de natuur en het milieu. Vogels, vissen en zeezoogdieren raken verstrikt in de linten van verdwaalde ballonnen of zien de restanten van de ballonnen aan voor voedsel.

Amsterdam relatief minder duur geworden om te wonen

Amsterdam is vergeleken met andere steden in de wereld minder duur geworden om in te wonen. De hoofdstad van ons land stond twee jaar geleden nog in de top 50 van duurste steden ter wereld, maar daalde vorig jaar naar 58 en dit jaar naar de 64e positie.

Behalve dat andere steden duurder zijn geworden en Amsterdam ten opzichte van die steden minder duur, zijn de prijzen in Amsterdam ook minder hard gestegen dan elders.