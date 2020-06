Een reuzenpanda is maandag ontsnapt uit zijn verblijf in een Deense dierentuin door een metershoge paal te beklimmen. Schokdraden stopten het dier niet, verdovingspijlen van het personeel uiteindelijk wel.

Het personeel zag op camerabeelden hoe de zevenjarige Xing Er zich niet bekommerde om drie rijen met schokdraden en zo ontsnapte uit het nieuwgebouwde verblijf in Kopenhagen, dat omgerekend ongeveer 21,5 miljoen euro kostte.

De reuzenpanda slenterde enige tijd door het park, voordat hij werd verdoofd en teruggebracht naar zijn verblijf. Het incident vond plaats voor de dierentuin in Kopenhagen opende voor publiek. Het park heeft aangekondigd dat het verblijf "zeer binnenkort" wordt beveiligd, om verdere uitbraken te voorkomen.

China heeft Xing Er, samen met zijn vrouwelijke soortgenoot Mao Sun, uitgeleend aan Denemarken. Nederland kent eenzelfde constructie met China en heeft momenteel Xing Ya en Wu Wen in het Ouwehands Dierenpark.

De reuzenpanda's mogen vijftien jaar in het land verblijven. Als er jongen worden geboren, zoals begin mei in Nederland gebeurde, blijven deze in het bezit van China.