Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Laatste coronapatiënt in Nieuw-Zeeland genezen

De laatste coronapatiënt in Nieuw Zeeland is genezen verklaard. De vrouw uit de stad Auckland vertoont al 48 uur geen symptomen meer. Voor zover bekend zijn er voor het eerst sinds 28 februari geen mensen met een actieve infectie meer in Nieuw-Zeeland, waarmee het land nu 'coronavrij' is.

Bijna alle coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland worden opgeheven, behalve de grenscontroles, zei premier Jacinda Ardern maandag.

"We zijn ervan overtuigd dat we het coronavirus in Nieuw-Zeeland voorlopig hebben geëlimineerd, maar het is een voortdurende strijd", aldus Ardern.

Brit na zes dagen gered uit put in Bali

Een Britse man die in een put viel toen hij door een hond achtervolgd werd op het Indonesische eiland Bali is na zes dagen gered.

De 29-jarige Jacob Roberts brak zijn been en kon niet op eigen kracht uit de 4 meter diepe put klimmen. Zijn geschreeuw om hulp werd na bijna een week gehoord door een lokale boer, meldt persbureau AFP maandag.

Drie hulpverleners hebben de Brit met een brancard uit de put getild. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.

'Financiële handlanger van Ridouan T. aangehouden in Dubai'

Een vermoedelijke handlanger van Ridouan T., hoofdverdachte in de strafzaak Marengo, is donderdag aangehouden in Dubai. Dat melden de Volkskrant en Het Parool zondag op basis van bronnen.

Amir Faten M. staat volgens de Volkskrant bekend als T.'s financiële man. Speciale troepen zijn zijn huis binnengevallen om hem te arresteren.

De Deen werd jarenlang gezocht door Interpol, omdat hij banden met T. zou hebben. Ook wordt hij verdacht van moord. Lokale media omschrijven hem als een van de gevaarlijkste internationaal actieve bendeleden. Zijn bende zou bij onder meer moord, drugshandel en witwassen betrokken zijn.

28 Dubai deelt video van arrestatie vermeende handlanger van Ridouan T.

Kabinet trekt 1,5 miljard euro uit voor openbaar vervoer

Het kabinet gaat 93 procent van de geleden verliezen van het openbaar vervoer als gevolg van het coronavirus vergoeden. Het gaat hierbij om een compensatie van de verliezen tussen 1 maart en het einde van dit jaar. Naar schatting zullen die zo'n 1,5 miljard euro bedragen.

"Het ov is een essentiële schakel in onze samenleving en dat onderstrepen we met deze vergoeding", zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

De steun zal beschikbaar worden gesteld voor alle vormen van openbaar vervoer en zal gelden tot het einde van het jaar.

Boa's kunnen gemakkelijker aanspraak maken op wapenstok

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kunnen straks vaker gebruik maken van een wapenstok, melden de Nederlandse BOA Bond en vakbond BOA ACP. Ze hebben daarover afspraken gemaakt met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Volgens de vakbonden wordt op korte termijn een proef gestart met de wapenstok.

Volgens de nieuwe regeling kunnen de boa's aanspraak maken op extra veiligheidsmiddelen als de minister, de burgemeester en de politie dit nodig achtten op basis van een risicoschatting.

De boabonden vragen al langer om extra veiligheidsmiddelen. De laatste dagen en weken voerden de boa's daarom meermaals acties in verschillende steden.