Een Britse man, die in een put viel toen hij door een hond achtervolgd werd op het Indonesische eiland Bali, is na zes dagen gered.

De 29-jarige Jacob Roberts brak zijn been bij de val en kon niet op eigen kracht uit de 4 meter diepe betonnen put klimmen. Zijn geschreeuw om hulp werd pas na bijna een week gehoord door een lokale boer, meldt persbureau AFP maandag.

Het incident vond plaats in een afgelegen gedeelte van het dorp Pecatu. De put stond grotendeels droog, maar het kleine laagje water in de put heeft Roberts volgens getuigen waarschijnlijk in leven gehouden.

Drie hulpverleners hebben de Brit met een brancard uit de put getild. De man was naast de verwonding aan zijn been ook sterk vermagerd. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt.

Pecatu ligt in de buurt van de populaire toeristische trekpleister Nusa Dua in het zuiden van Bali. Het is nog onduidelijk of Roberts op vakantie was op het eiland. Bali is namelijk al maanden gesloten voor toeristen in verband met het coronavirus. Enkele maatregelen zijn onlangs wel al versoepeld.