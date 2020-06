Een sekspop in de bosjes langs de A28 bij Haren werd vrijdagmiddag door een weginspecteur aangezien voor een menselijk lichaam, schrijft een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zaterdag op Twitter.

De geschrokken inspecteur maakte direct melding bij de gemeente Groningen omdat hij meende dat er een persoon in de bosjes lag. Na nader onderzoek kwam de man er echter achter dat het niet om een lichaam, maar om een sekspop ging.

De handhavers die op de melding afkwamen hebben de pop verwijderd, om te voorkomen dat meer mensen het voorwerp zouden aanzien voor een menselijk lichaam.

Het is onduidelijk wie de pop in de bosjes heeft achtergelaten. Ook is niet duidelijk hoelang de pop er al lag.