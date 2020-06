Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Abbey Road Studios weer open

De wereldberoemde Abbey Road Studios in Londen, waar een aantal iconische albums uit de pop- en rockgeschiedenis zijn opgenomen, zijn na een tijdelijke sluiting wegens de coronamaatregelen weer geopend. Het was voor het eerst in de bijna negentigjarige geschiedenis dat de opnamestudio de deuren moest sluiten.

De eerste opnamesessie na de sluiting van tien weken is die van de Amerikaanse jazzartiest Melody Gardot. Zij zou muziek opnemen met het Britse Royal Philharmonic Orchestra, maar dat kon niet doorgaan doordat de studio dichtging.

Heropening van horeca 'gezellig druk'

De horeca mocht maandag vanaf 12.00 uur onder strenge voorwaarden weer gasten serveren, zowel binnen als op het terras. Tot maandag was het wekenlang alleen mogelijk om afhaal- en bezorgmaaltijden te bereiden. Volgens voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad was het maandag "gezellig druk" en verliep de heropening "zonder excessen".

Pierre Wind wil trekdropfabriek openen

Pierre Wind is van plan om trekdrop te gaan maken nu Haribo heeft aangekondigd te stoppen met de productie van het snoep. De kok vindt dat "het nostalgische Nederlandse product" niet mag verdwijnen.

Haribo wil het recept van het dropje uit concurrentieoverwegingen niet delen en gaat daarom volgende week leren hoe hij het snoep zelf kan maken. De Hagenaar wil vervolgens "een trekdropfabriekje" openen.

Nederland, Italië, Frankrijk en Duitsland werken samen in zoektocht naar vaccin

Nederland slaat de handen ineen met Duitsland, Frankrijk en Italië om zo snel mogelijk een coronavaccin te ontdekken. Het doel is om de productie van een potentieel vaccin op Europese bodem plaats te laten vinden.

De landen gaan samenwerken in de Inclusieve Vaccin Alliantie. Door samen te werken, hopen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië zichzelf een betere kans geven om hét coronavaccin te ontdekken.

Duitse muzikanten treden op in luchtballon boven Berlijn

Leden van een Duits symfonieorkest gaven dinsdag een concert aan boord van een heteluchtballon. Het concert in Berlijn is onderdeel van het initiatief Berlin Needs Music.

61 Duitse muzikanten treden op in luchtballon boven Berlijn

Geslaagden hangen de vlag uit

Scholieren mochten donderdag de vlag uithangen om te vieren dat ze geslaagd zijn voor hun eindexamens. Normaal gebeurt dit zodra de resultaten van het centraal examen binnen zijn, maar vanwege het wegvallen van deze toetsen is besloten een nationale slaagdag in het leven te roepen. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft deze dag georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vervuilde rivier in India knapt op door lockdown

De tienweekse lockdown in India heeft ervoor gezorgd dat de Yamuna, een van de meest vervuilde rivieren ter wereld, er nu een stuk beter bij ligt. De rivier vertoont tekenen van herstel, wat in het bijzonder goed nieuws is voor hindoes, voor wie de rivier een religieuze rol bekleedt.

Door de lockdown worden er geen enorme hoeveelheden afval meer in de rivier gedumpt en is het lozen van chemisch afval tijdelijk stopgezet.