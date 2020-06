Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve nieuws van de afgelopen dagen.

Grote Maya-piramide ontdekt in Mexico

In de Mexicaanse provincie Tabasco is woensdag een grote piramidestructuur ontdekt. Dat meldt The Guardian woensdag. Het bouwwerk is naar schatting ongeveer drieduizend jaar oud en is zo'n 10 meter hoog. Onderzoekers van de Universiteit van Arizona hebben aanwijzingen gevonden dat het bouwwerk onderdeel was van de Maya-cultuur.

Geslaagden hangen de vlag uit

Scholieren mogen donderdag de vlag uithangen om te vieren dat ze geslaagd zijn voor hun eindexamens. Normaal gebeurt dit zodra de resultaten van het centraal examen binnen zijn, maar vanwege het wegvallen van deze toetsen is besloten een nationale slaagdag in het leven te roepen. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft deze dag georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Nieuwe onderzoeksprojecten mogelijk door donatie Alpe d'HuZes

Het jaarlijkse evenement Alpe d'Huzes, vindt dit jaar digitaal plaats. Donderdag werd bekendgemaakt dat Alpe d'HuZes een bedrag van maar liefst 7,2 miljoen euro overmaakt aan het KWF-fonds. Deze donatie zorgt ervoor dat er ondanks de uitbraak van het coronavirus - waardoor onderzoeken een tijd stillagen - er toch nieuwe projecten kunnen worden opgestart.

SCP: Positie van Syrische statushouders tussen 2017 en 2019 verbeterd

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat de positie van Syrische statushouders in Nederland tussen 2017 en 2019 is verbeterd. Zo beheersen steeds meer mensen de Nederlandse taal en sluiten meer Syrische statushouders hun inburgeringscursus goed af.