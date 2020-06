Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve nieuws van de afgelopen dagen.

Artiesten slaan handen ineen met alternatief voor zomerfestivals

Goed nieuws voor festivalliefhebbers: onder anderen Typhoon, Snelle, Nick & Simon en Nicky Romero werken via De Tuin van 2020 en Het Strand van 2020 samen aan alternatieven voor de vanwege de coronacrisis afgelaste zomerfestivals. Op verschillende data in juli en augustus kunnen maximaal honderd bezoekers per keer liveoptredens bijwonen.

Typhoon is een van de initiatiefnemers van de concertreeks op nog onbekende locaties. "We kunnen niet wachten om de muziek weer te delen met onze fans, binnen de beperkingen, maar in liefde en volle energie", aldus de rapper.

Reguliere, geestelijke en medisch-specialistische zorg komen op normaler niveau

Huisartsen hebben vorige week meer dan 100.000 patiënten doorverwezen naar een ziekenhuis of kliniek. Dat is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Het aantal verwijzingen voor de reguliere ziekenhuiszorg ligt momenteel op 80 procent van vóór de virusuitbraak, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ook de verwijzingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de medisch-specialistische zorg komen weer op een normaler niveau. Door de coronacrisis waren er in de afgelopen maanden naar schatting 743.000 minder verwijzingen naar ziekenhuizen of klinieken.

Nederland, Italië, Frankrijk en Duitsland slaan handen ineen in race naar vaccin

Nederland slaat met Duitsland, Frankrijk en Italië de handen ineen om zo snel mogelijk een coronavaccin te ontdekken. Het doel is om de productie van een potentieel vaccin op Europese bodem plaats te laten vinden.

De landen gaan samenwerken in de Inclusieve Vaccin Alliantie. Door samen te werken willen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië zichzelf een betere kans geven om hét coronavaccin te ontdekken.

Meer duurzame energie opgewekt door zonnepanelengroei en stralend weer

Er is in mei 20 procent meer duurzame energie opgewekt dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt Energieopwek.nl woensdag. Vooral zonne-energie nam toe, door een combinatie van meer geplaatste panelen en veel zon.

Het aantal zonne-uren kwam volgens het KNMI op 324, terwijl dat er in de maand mei gewoonlijk gemiddeld 207 zijn. Zonne-energie nam mede hierdoor bijna een kwart van de totale duurzame opbrengst in.

Thalys rijdt vanaf volgende week weer naar Parijs

Weekendje Parijs? De hogesnelheidstreinen van Thalys rijden vanaf dinsdag 9 juni weer twee keer per dag van en naar de Franse hoofdstad. In een later stadium gaan ze vijf keer per dag tussen Amsterdam en Parijs rijden.

De Franse overheid streeft ernaar om buitenlands toerisme vanaf 15 juni toe te staan. Er moet nog wel worden onderzocht in hoeverre dit mogelijk is.