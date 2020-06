Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve nieuws van de afgelopen dagen.

Middelbare scholen na twee maanden weer open

De middelbare scholen zijn na twee maanden weer open. Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen, onder strenge voorwaarden, weer lessen op school volgen. Zij moeten net als de docenten en ander onderwijspersoneel onder meer 1,5 meter afstand houden. Dit betekent in de praktijk dat niet iedereen tegelijk naar school kan.

147 Ontsmettingsmiddelen en afstand bij heropening middelbare scholen

Daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zet door

De daling van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zet door, blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen dinsdag 154 coronapatiënten op de intensive cares (ic's), vier minder dan een dag eerder. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten buiten de ic's is met 26 gedaald naar 516.

Heropening van horeca 'gezellig druk'

De horeca mocht maandag vanaf 12.00 uur onder strenge voorwaarden weer gasten serveren, zowel binnen als op het terras. Tot maandag was het wekenlang alleen mogelijk om afhaal- en bezorgmaaltijden te bereiden. Volgens voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad was het maandag "gezellig druk" en verliep de heropening "zonder excessen".

Versoepeling van bezoekregeling gevangenissen

In gevangenissen wordt dinsdag gestart met het versoepelen van de coronamaatregelen. Bezoek en verlof is "op kleine schaal weer mogelijk". In drie gevangenissen is een proef gestart waarbij bezoek achter plexiglas plaatsneemt. "Jeugdigen en tbs-gestelden kunnen bezoek ontvangen en als onderdeel van hun behandeling op begeleid verlof", aldus de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Minder dan honderd nieuwe besmettingen in België

Belgíë maakt dinsdag melding van 98 besmettingen en negentien sterfgevallen. Het is voor het eerst in bijna een maand tijd dat zo weinig besmettingen werden waargenomen. Het dodental in het land staat nu op 9.505. België telt relatief veel doden, maar dat komt doordat de gezondheidsautoriteiten daar ook vermoedelijke gevallen meetellen.