Een troep apen heeft eerder deze week bloedmonsters van coronapatiënten gestolen in India. De dieren vielen een laboratoriummedewerker die met de bloedmonsters op het terrein van een medisch instituut in de stad Meerut liep aan.

"We moesten opnieuw bloed afnemen bij de patiënten", zo meldt het instituut vrijdag.

Het is niet bekend of de apen het bloed gemorst hebben. Omwonenden zijn bang dat het virus zich zal verspreiden als gevolg van het incident.

Een hooggeplaatste medewerker van het instituut zegt echter dat het überhaupt nog niet bekend is of apen het virus kunnen oplopen als ze in contact komen met het bloed.

Apen veroorzaken al jaren veel overlast in India. Zo worden ze verantwoordelijk gehouden voor het slopen van bijvoorbeeld scooters, auto's en gewassen en vallen ze mensen aan.

