Een Australiër is vrijgesproken van inbraak met kwade bedoelingen, omdat volgens de rechter niet kan worden uitgesloten dat het om de verwezenlijking van een seksuele fantasie ging, schrijft The Guardian donderdag. Volgens de advocaat van de verdachte had zijn cliënt een verkeerd adres van een klant ontvangen.

Terrence Leroy en een collega werden medio juli ingehuurd om bij een man in te breken en hem vast te binden aan het bed. Dit was onderdeel van een seksuele fantasie.

Toen zij met machetes aan het bed stonden, schrok de bewoner echter wakker en bleek dat de mannen bij het verkeerde huis waren. Het kwartje viel toen de bewoner zijn naam noemde. De twee boden vervolgens hun excuses aan en vertrokken.

Mogelijk kwamen de mannen bij dat huis terecht, omdat de klant twee verschillende adressen had doorgegeven. Zijn aanvankelijke adres werd in een later bericht aangepast naar een ander huis in dezelfde straat.

De belaagde bewoner nam alsnog contact met de politie op. Ter plekke vonden agenten de machetes van de mannen in hun auto. De echte klant van het tweetal had inmiddels laten weten dat de machetes volgens hem te veel van het goede waren.

Rechter: 'Machetes konden simpelweg rekwisieten zijn'

Volgens de rechter kan worden bewezen dat Leroy met een machete het huis van de eerste bewoner was binnengedrongen, maar niet dat hij dit met kwade bedoelingen deed. "Er was geen script voor de seksuele fantasie, waardoor de machetes als simpele rekwisieten kunnen gelden", aldus de rechter.

Daarom is er volgens hem sprake van een misverstand. "De overeenkomst voor de verwezenlijking van de seksuele fantasie kan bewezen worden", oordeelt de rechter.

Leroy zou 5.000 Australische dollar ontvangen voor zijn diensten. Het is niet duidelijk of hij dat bedrag heeft ontvangen.