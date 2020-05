Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws de afgelopen dagen.

'Irma-effect': veel meer animo voor opleiding tot gebarentolk

De Hogeschool Utrecht merkt sinds het begin van de coronacrisis dat de interesse in de opleiding tot tolk Nederlandse gebarentaal enorm is toegenomen. Door de populariteit van tolk Irma Sluis, die de persconferenties van het kabinet vertaalt, wordt de onderwijsinstelling overstelpt met vragen van mensen die interesse in de opleiding tonen.

De hogeschool is blij met de toegenomen erkenning voor het vak tijdens de coronacrisis en hoopt meer gebarentolken te gaan zien in de media, bijvoorbeeld tijdens de aankomende verkiezingscampagne.

Warme en wolkeloze week in de aantocht

Het wordt vermoedelijk weer een week met warm en opvallend zonnig weer. Er wordt geen neerslag verwacht en wolken blijven weg, voorspelt Weerplaza. De verwachting is dat het vanaf vrijdag heerlijk zonnig wordt. Het pinksterweekend kan op deze manier weleens warm uitpakken, met veel zon en slechts wat wolkensluiers. Een voorspelling voor deze dagen van noord naar zuid: 22 tot 27 graden.

Eerste Intercity Nieuwe Generatie van NS aangekomen in Nederland

De eerste splinternieuwe Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) is zaterdag aangekomen in Nederland. De trein is overgebracht naar een werkplaats in Amsterdam.

36 Eerste Intercity Nieuwe Generatie van NS aangekomen in Nederland

Grootste 3D-golf ter wereld te zien in Seoel

In de Zuid-Koreaanse stad Seoel is een indrukwekkende anamorfische illusie te zien. Reusachtige golven lijken door een glazen appartement te kolken. In werkelijkheid gaat het om een 8K-scherm van 150 vierkante meter.

57 Grootste 3D-golf ter wereld te zien in Seoel

Puzzelboekjes nog populairder als tijdbesteding zonder scherm

We puzzelen wat af sinds we in de gedeeltelijke lockdown zitten. "We hebben meer tijd over, maar willen die tijd niet doorbrengen achter een scherm", zegt Philip Alberdingk Thijm, CEO van Keesing Media Group.

Keesing is in Nederland marktleider op het gebied van puzzelboekjes. Volgens de topman is het aantal verkopen in Nederland in een jaar tijd met meer dan 10 procent toegenomen. En door de coronacrisis neemt de populariteit van de puzzelboekjes, zoals die van Denksport, nog verder toe.

Filmfestival van Venetië gaat door ondanks coronavirus

Het filmfestival van Venetië zal zoals gepland begin september doorgaan. Dat meldt Luca Zaia, de gouverneur van de regio rond de Italiaanse stad, tegen persbureau Reuters. Het filmfestival van Venetië is 's werelds langst lopende filmfestival en wordt dit jaar voor de 77e keer gehouden. In januari kondigde het festival aan dat Cate Blanchett de komende editie presenteert.

Wel zal het festival waarschijnlijk door minder mensen uit de filmindustrie worden bijgewoond, aldus gouverneur Zaia, die ook bestuurslid van organisator Biennale di Venezia is.