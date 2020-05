De Hogeschool Utrecht merkt sinds het begin van de coronacrisis een enorme toename van interesse in de opleiding tot tolk Nederlandse gebarentaal. Door de populariteit van tolk Irma Sluis, die de persconferenties van het kabinet vertaalt, wordt de onderwijsinstelling overstelpt met vragen van mensen die interesse in de opleiding tonen.

Een woordvoerder van de Hogeschool heeft een bericht hierover in de Volkskrant aan NU.nl bevestigd. Concrete aantallen kan hij niet noemen. "Maar het valt iedereen bij de opleiding op dat er ongebruikelijk veel vragen worden gesteld en dat de telefoon opvallend veel rinkelt", vat de zegsman samen.

Overigens maakt de Hogeschool zelf pas in september de balans op, als duidelijk is hoeveel concrete extra aanmeldingen er zijn voor het nieuwe studiejaar. Normaliter melden zich zo'n vijftig nieuwe studenten aan voor de opleiding, die in 1997 van start ging.

"Met de recente optredens van Irma voor een miljoenenpubliek is gebarentaal letterlijk voor een groot publiek in beeld gekomen", stelt de woordvoerder van de Hogeschool Utrecht. "Dat brengt veel mensen op ideeën."

Sluis maakte onlangs ook een speciaal filmpje dat op Instagram werd geplaatst, om de opleiding onder de aandacht te brengen.

Irma was een van de eerste studenten aan de opleiding

Zij was een van de eerste leerlingen van het Instituut voor Gebarentolk en Dovenstudies, de enige plek in Nederland die een bacheloropleiding tot tolk Nederlandse gebarentaal biedt. De gebarentolk werkt sinds 2005 voor de NOS, maar haar deelname aan de persconferenties over de coronacrisis zorgden voor haar doorbraak bij het grote publiek. Vooral haar verbeeldingen van de woorden 'hamsteren' en 'als je het thuis niet uithoudt' gingen viral.

Toen de Haagse afgelopen week tijdens de persconferentie plotseling werd gewisseld voor een collega, leidde dat tot veel commotie op sociale media. Het bleek dat de lange persconferenties te zwaar werden voor Sluis om in haar eentje te doen. De Drentse rockband Mooi Werk lanceerde vrijdag een muzikaal eerbetoon aan de populaire gebarentolk dat binnen één etmaal bijna 80.000 keer werd beluisterd.

'Gebarentaal nog steeds niet officieel erkend in Nederland'

De Hogeschool Utrecht is heel blij dat het vak meer erkenning krijgt door de coronacrisis. "Het is fijn dat er meer bewustzijn is van het belang van deze vorm van communicatie waar honderdduizenden mensen in Nederland mede afhankelijk van zijn", aldus de zegsman.

"Maar we hopen dat deze trend wel doorgezet wordt. De Nederlandse gebarentaal is door de regering nog steeds niet officieel erkend. En we hopen dat de overheid en de politieke partijen meer gebruik gaan maken van gebarentolken om de aankomende verkiezingscampagne beter voor deze groep te ontsluiten."