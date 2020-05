Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen week.

'Nederlandse jongeren zijn mentaal gezonder dan Europese leeftijdsgenoten'

Nederlandse jongeren zijn over het algemeen gezonder en gelukkiger dan jongeren in veel andere Europese landen, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Europese afdeling van gezondheidsorganisatie WHO. De goede mentale gezondheid van Nederlandse jongeren kan volgens het onderzoek verklaard worden door onder meer het goede contact dat zij over het algemeen met hun ouders hebben.

Kinderen kunnen Avond4daagse in aangepaste vorm lopen

Ondanks de benodigde maatregelen tegen het coronavirus kan de Avond4daagse in aangepaste vorm doorgaan. De Koninklijke Wandel Bond Nederland en eRouters hebben een speciale Home Edition-app gemaakt zodat kinderen hun eigen routes op een zelfgekozen moment kunnen lopen. Zo hopen ze drukte en te grote groepsvorming te voorkomen en kunnen kinderen nog wel wandelen voor de felbegeerde medaille.

Nederlander in Belgisch Geel heeft oehoefamilie op balkon

Jos Baart heeft sinds april een oehoefamilie op zijn balkon in het Belgische Geel. De oehoe en haar drie kuikens hebben zich verschanst in een bloembak voor het raam en laten zich regelmatig voor het raam zien.

Baart vertelt in het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels dat het een feest is om de dieren elke dag te zien. "Soms zitten ze met z'n drieën voor het glas en zien ze de televisie. Dan zitten ze allemaal televisie te kijken."

Het programma ging langs in Geel en maakte daar een reportage van, die te zien is op YouTube. Baart verwacht dat de dieren nog zo'n twee maanden met hem televisie zullen kijken voordat ze uitvliegen.

Britse coronacrisisicoon (100) wordt geridderd

De Britse oorlogsveteraan Tom Moore wordt geridderd. Hij wist in zijn eentje zo'n 37 miljoen euro op te halen voor de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk. Dat deed hij door voor zijn honderdste verjaardag honderd rondjes in zijn achtertuin te lopen. De Britse premier Boris Johnson noemt Moore een "nationale kroonjuweel".

Transavia vliegt weer naar Griekenland, Portugal en Spanje



Transavia start vanaf 4 juni stap voor stap het vluchtschema weer op, meldt de vliegmaatschappij. "Transavia ziet dat er belangstelling bij de klanten is om te reizen én dat er sprake is van een geleidelijke versoepeling van beperkingen en restricties in Nederland en inreisbepalingen van andere landen in Europa", aldus Transavia. Transavia vliegt vanaf 4 juni vanaf Amsterdam op zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje.