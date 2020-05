Paleontologen hebben in een steengroeve in Winterswijk een fossiel ontdekt van een pissebed die tussen de 242 en 247 miljoen jaar oud is. Het is de eerste maal dat zo'n oud exemplaar in Nederland ontdekt is. Het gaat om een tot nu toe onbekende pissebedsoort.

Het diertje heeft van de onderzoekers de naam Gelrincola winterswijkensis gekregen, maakte de Universiteit van Utrecht vrijdag bekend. De stokoude pissebed is vanaf 8 juni te zien in Naturalis in Leiden.

Het gebeurt volgens de kenners maar zelden dat er fossiele pissebedden uit het triastijdperk worden gevonden. Wereldwijd zijn er maar negen soorten bekend die tussen de 200 en 250 miljoen jaar geleden geleefd hebben. Vlak voor die periode werd 90 procent van al het leven op aarde vernietigd, vermoedelijk door een vulkaanuitbarsting.

Het fossiel werd drie jaar geleden al gevonden. Maar pas na uitgebreid onderzoek door een team van internationale experts kon worden geconstateerd dat het om een nieuw, uniek exemplaar ging.

In de steengroeve werd ook de oudste kever gevonden

In de steengroeve in Winterswijk zijn al eerder unieke fossielen gevonden. Zo zijn hier ook de oudste keverresten van Nederland gevonden. Dit komt doordat Winterswijk in vroeger tijden aan de kust lag. Hierdoor zijn in de groeve veel fossielen gevonden van dieren die in de oertijd in de zee leefden.

Pissebedden zijn in Nederland een van de meest voorkomende bodemdieren. Wat minder bekend is, is dat de helft van de exemplaren in zee leeft. De diertjes zijn nauw verwant aan krabben en kreeften.