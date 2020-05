Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Brits coronacrisisicoon (100) wordt geridderd

De Britse oorlogsveteraan Tom Moore wordt geridderd. Hij wist in zijn eentje zo'n 37 miljoen euro op te halen voor de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk. Dit deed hij door voor zijn honderdste verjaardag honderd rondjes in zijn achtertuin te lopen. De Britse premier Boris Johnson noemt Moore een "echte nationale schat".

Bezoek verpleeghuizen weer beperkt mogelijk

Meer verpleeghuizen kunnen de deuren openen voor bezoek. Vorige week begon een proef op 25 locaties met één bezoeker per bewoner. Maandag wordt deze bezoekersregeling uitgebreid naar meer verpleeghuizen. De hoop is dat het vanaf 15 juni mogelijk zal zijn om de regeling landelijk in te voeren, als de virusuitbraak in Nederland onder controle blijft.

Burgemeester Aboutaleb heropent Diergaarde Blijdorp

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft woensdag samen met directeur Erik Zevenbergen om 10.00 uur Diergaarde Blijdorp heropend, zo meldt de dierentuin. Bezoekers moeten van tevoren een entreetijd reserveren. Op deze manier kan Diergaarde hen gefaseerd binnenlaten en kan de anderhalvemetermaatregel gehandhaafd worden.

Transavia vliegt weer naar Griekenland, Portugal en Spanje



Transavia start vanaf 4 juni stap voor stap het vluchtschema weer op, meldt de vliegmaatschappij. "Transavia ziet dat er belangstelling bij de klanten is om te reizen én er sprake is van een geleidelijke versoepeling van beperkingen en restricties in Nederland en inreisbepalingen van andere landen in Europa", aldus Transavia. Transavia vliegt vanaf 4 juni vanaf Amsterdam op zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje.