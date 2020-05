Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Dankzij een samenwerking tussen NU.nl en Google is het goednieuwsbulletin nu ook te beluisteren via de Google Assistent, door simpelweg te zeggen: "Hey Google, luister naar goed nieuws van NU.nl". Iedere dag rond 17.00 uur wordt het goede nieuws van de afgelopen 24 uur ververst door de redactie.

Restaurantbezoekers in Maryland krijgen 'bumpertafels' om voldoende afstand te bewaren

Een visrestaurant in de Amerikaanse staat Maryland geeft bezoekers een 'bumpertafel' om onderling voldoende afstand te kunnen houden. Of het ook comfortabel is moet nog blijken: bezoekers kunnen niet zitten aan de tafel en moeten blijven staan.

Volgens de eigenaar van het restaurant heeft hij al aanvragen gekregen van andere bedrijven om de bumpertafels te kunnen gebruiken.

35 Restaurantbezoekers in Maryland gebruiken opblaasbare tafel

Chinees koppel vindt ontvoerde zoon terug na 32 jaar

Een Chinees stel heeft na 32 jaar hun zoon teruggevonden, nadat hij in 1988 op tweejarige leeftijd uit een hotel werd ontvoerd in de Chinese stad Xian. Dat meldt BBC.

De ouders zetten destijds een grote zoekactie op en verspreidden honderdduizenden flyers in verschillende Chinese provincies, maar het kind werd nooit gevonden. In de jaren na de zoekactie verscheen de moeder regelmatig in verschillende televisieprogramma's om aandacht te vragen voor de vermissing.

In april kreeg de Chinese politie een tip van een man uit de provincie Sichuan die jaren geleden een baby had geadopteerd voor een bedrag van omgerekend 770 euro. Na een DNA-test bleek het inderdaad om de vermiste zoon te gaan.

'Nederlandse jongeren zijn mentaal gezonder dan Europese leeftijdsgenoten'

Uit onderzoek van de Europese afdeling van gezondheidsorganisatie WHO blijkt dat Nederlandse jongeren over het algemeen gezonder en gelukkiger zijn dan jongeren in andere Europese landen.

De goede mentale gezondheid kan worden verklaard door het goede contact dat Nederlandse jongeren met hun ouders hebben. Ook worden Nederlandse schoolkinderen relatief weinig gepest in vergelijking met andere landen.

Koning Willem-Alexander verrast bewoners revalidatiecentrum met bezoek

Koning Willem-Alexander bezocht dinsdag een revalidatiecentrum in het Limburgse Hoensbroek om met bewoners en behandelaars te praten. De koning bracht het bezoek vanwege het coronavirus.

Na het revalidatiecentrum ging hij ook nog langs bij een kapper, nagelstudio en fysiotherapeut.

Bewoners Stadhouderskade maken privéterrein voor broedende zwanen

Omwonenden van de Stadhouderskade hebben een stuk van een berm en stoep afgezet met linten en gaas zodat een groep zwanen veilig voor hun nestje kan zorgen.

De zwanen bouwden hun nestje in de berm omdat het daar door het coronavirus nu rustiger is dan normaal, meldt AT5. Omdat de dieren eerder voor overlast zorgden op de weg besloten buurtbewoners actie te ondernemen. De verwachting is dat de zwanen nog een week op hun nest zullen broeden.