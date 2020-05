Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Nederlander in Belgische Geel heeft oehoe-familie op balkon

Jos Baart heeft sinds april een oehoe-familie op zijn balkon in het Belgische Geel. De oehoe en haar drie kuikens hebben zich verschanst in een bloembak voor het raam en laten zich regelmatig zien voor het raam.

Baart vertelt aan Vroege Vogels op NPO Radio 1 dat het een feest is om de dieren elke dag te zien. "Soms zitten we met z'n drieën voor het glas en zien ze de televisie. Dan zitten ze allemaal televisie te kijken."

Het programma ging ook langs bij Baart en maakte daar een reportage van op YouTube. Baart verwacht dat de dieren nog zo'n twee maanden met hem televisie zullen kijken voordat ze uitvliegen.

Amerikaanse vrouw (96) spreekt voor het eerst in veertig jaar weer Welsh

Een vrouw die ruim zeventig jaar geleden vanuit Wales naar de Verenigde Staten kwam, heeft voor het eerst in ruim vier decennia de lokale taal Welsh weer gesproken, meldt BBC.

Ray McDermott vertelde haar zoon Keith dat ze bang was dat ze de taal nooit meer zou kunnen spreken omdat ze last heeft van geheugenverlies. Vanwege het coronavirus begon de vrouw zich bovendien eenzaam te voelen. Keith besloot dat er wat moest gebeuren en plaatste een oproep op Facebook om zijn moeder in contact te brengen met sprekers van de taal.

Binnen een half uur na zijn bericht op sociale media had hij al meerdere reacties en kon zijn moeder de taal weer oefenen.

Jarige koningin Máxima deelt koekjesrecept van haar moeder

Koningin Máxima werd zondag 49 jaar oud en deelde speciaal voor haar verjaardag een recept van haar favoriete koekjes. Het koekje is volgens Máxima een typische Argentijnse lekkernij: alfajores gemaakt met dulce de leche.

Het volledige recept is te vinden op de socialmediakanalen van het Koninklijk Huis. De koningin legt met foto's stap voor stap uit hoe ze de koekjes maakt. Ook het eindresultaat wordt trots gedeeld door Máxima.

Twee slechtvalken geboren op dak Erasmus MC

Op het dak van het Erasmus MC in Rotterdam zijn twee slechtvalken geboren. Dat merkten experts toen ze maandagochtend het dak opgingen om de jonge dieren te ringen, meldt RTV Rijnmond.

Het ziekenhuis heeft meerdere broedkasten op het dak bevestigd en in één van die kisten werden een maand geleden de eieren ontdekt. De twee kuikens, een jongen en een meisje, zullen de komende tijd goed in de gaten worden gehouden.

Akropolis in Athene opent deuren na coronalockdown

Griekenland opende maandag verschillende musea voor toerisme, waaronder de wereldberoemde Akropolis. Het land is de laatste dagen begonnen met het versoepelen van de coronamaatregelen. Zo mochten mensen zaterdag weer naar het strand. Sinds maandag mogen Grieken ook weer vrij reizen binnen Griekenland. Ook zijn de eilanden Kreta en Evia geopend.

De Griekse president Katerina Sakellaropoulou bracht als een van de eersten maandag een bezoek aan de veelbezochte toeristische trekpleister. "De Akropolis is een wereldberoemd monument dat blijft inspireren", vertelt de president aan Reuters.

Tickets Eurovisie Songfestival ook in 2021 geldig

Mensen die dit jaar een ticket hadden voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam kunnen ook volgend jaar met dit bewijs naar binnen, meldt de organisatie van het evenement maandag.

Zodra de data voor het evenement vaststaan, kunnen kaarthouders die hun geld terug willen een aanvraag indienen. Wie echter al zeker weet niet aanwezig te zullen zijn, kan nu al zijn geld terugvragen.